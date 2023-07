Daniele Schiavon, il single di Temptation Island ha avuto un incidente a Roma

Daniele Schiavon, tentatore di questa chiacchieratissima edizione di Temptation Island ed ex corteggiatore del dating show di Canale 5, Uomini e Donne (dove era stato scelto dalla tronista Giulia Quattrociocche), sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale nella giornata di sabato 15 luglio. A riportare la notizia Fanpage.it. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 18.00 a Roma, e più precisamente in via Aurelia. Secondo le prime informazioni, l’auto si sarebbe ribaltata più volte a seguito di un tamponamento; per fortuna le persone coinvolte – tra cui Daniele – non avrebbero riportato gravi danni, ma delle importanti ferite e non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, il single Daniele aveva trascorso nella giornata di sabato una mattinata al mare con gli amici a seguito della quale, insieme a due ragazzi, si era diretto verso la capitale. Tuttavia, nonostante l’auto coinvolta nell’incidente fosse del tentatore, a guidare non sarebbe stato lui; infatti, stando alle prime indiscrezioni, Schiavon si trovava sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza allacciata e stava dormendo. Poi, l’impatto, dovuto presumibilmente ad un tamponamento. Così, l’auto dell’ex corteggiatore si è ribaltata più volte e i due giovani che sedevano davanti avrebbero lasciato il veicolo per primi, successivamente seguiti da Daniele. Immediati i soccorsi dei passanti (tra cui un infermiere che li ha medicati) che hanno prestato aiuto ai tre “sciagurati” poi portati in ospedale.

Le condizioni di Daniele Schiavon

Fortunatamente, secondo Fanpage.it, nessuna delle persone rimaste coinvolte nell’incidente sarebbe in pericolo di vita; sebbene c’è chi purtroppo ha riportato delle ferite importanti. In particolare, per uno dei ragazzi sarebbero stati necessari addirittura ben venti punti di sutura alla testa. Daniele, invece, al momento sarebbe ancora scosso per l’accaduto. Il tentatore, infatti, avrebbe riportato un colpo di frustra, con la presenza di dolori alla testa e al collo. Inoltre, dovrà sottoporsi ad ulteriore accertamenti al ginocchio perché potrebbe avere riportato delle lesioni nell’impatto.