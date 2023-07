Temptation Island 2023, le pagelle: la scelta di Gabriela (voto 3), il riscatto di Francesca (voto 8.5)

Sono rimaste in 4 le coppie che con l'aiuto di Temptation Island stanno cercando di mettere alla prova la loro relazione, regalandoci dei veri e propri colpi di scena, narrati magistralmente ad ogni puntata da Filippo Bisciglia. Così, ieri sera abbiamo assistito ad un “testa-coda” della coppia formata da Gabriela e Giuseppe, oltre che alla presa di consapevolezza (quasi) definitiva di Francesca. Anche per Ale e Federico la storia ha preso una piega decisamente inaspettata i due, infatti, continueranno ad affrontare il loro percorso senza che Federico possa più vedere cosa fa Ale nel villaggio delle fidanzate.

Ecco le pagelle della quarta puntata.

Le coppie

Gabriela e Giuseppe – LUI voto 4; LEI voto 3

Come immaginavamo dopo avere scelto di uscire separati dal programma la scorsa settimana a seguito del falò di confronto, i due hanno deciso di rendersi protagonisti di un vero e proprio “volta bandiera”. Nonostante il feeling tra Giuseppe e la tentatrice Roberta (in cui credeva solo lui) e l’avvicinamento repentino tra Gabriela ed il single Fouad che li ha portati a scambiarsi baci nascosti, i due dicono di sentirsi ancora uniti. Quasi come protagonisti di una telenovela venezuelana, tra le lacrime – forse - di coccodrillo di entrambi, l’American boy ha richiesto di incontrare Gabriela, a detta sua per dirle la verità “perché il distacco gli ha fatto capire molto” e perché “non ha mangiato e non ha dormito”. La domanda è: non poteva pensarci prima? Ma non è finita qui; Giuseppe vuole dirle di averla tradita e, dopo avere svelato ai suoi compagni d’avventura di sentire il fuoco dentro per un’altra (la tentatrice Roberta), spiega a Filippo che vorrebbe che Gabriela fosse la madre dei suoi figli. Inutile dire che, come da copione, Gabriela ha accettato di incontrare Giuseppe e così (questa volta sulle note di Gigi D’Alessio e non su quelle di Anna Tatangelo), è arrivata con la consapevolezza di regalarci un colpo di scena, anzi, il colpo di scena: l’uscita “trionfale” insieme dal programma. Giuseppe chiede di avere più fiducia nel rapporto, lei si sente quasi soddisfatta di sentire dire al suo fidanzato che non ha dormito perché l’ha vista tra le braccia di un altro. Alla fine i due hanno lasciato insieme il programma; che dire: l’importante è che ci credono loro e, soprattutto, che “rimaniamo il passato alle spalle”.

Daniele e Vittoria – LUI voto 5.5; LEI voto 5

Vittoria - che fino a questo momento ha vissuto un percorso un po' in sordina - pare iniziare a lasciarsi andare con uno dei tentatori, Edoardo; verrebbe da dire quasi per fortuna, almeno abbiamo un pizzico di pepe nel loro percorso che fino ad ora non è riuscito ad appassionarci poi più di tanto. Così, Daniele viene subito chiamato in Pinnettu per vedere i video della sua fidanzata, e per quanto cerchi di fare il forte, ci rimane male e si vede. A consolarlo la single Benedetta. Tuttavia, neanche in questo caso riusciamo a provare chissà quale curiosità; potremmo, infatti, anche non vedere la puntata e immaginare il loro momento: due carezzine, due complimenti, uno scambio di sguardi ed una conversazione a monosillabi. Vittoria, però, non sembra preoccupata, perché dice di starsi rendendo conto che Daniele non gli sta mancando. Insomma, a dispetto di quanto ci si aspettasse all’inizio di questa edizione – soprattutto per Chiofalo 2.0 – la coppia sta deludendo un pochino e al momento l’unica cosa che viene da dire è: che noia. D’altronde, anche la redazione stessa pare essersi già arresa, riservando alla coppia (rigorosamente in coda alle altre) pochissimi minuti di puntata.

Ale e Federico – LUI voto 4; LEI voto 8

Superata la prima fase del falò in cui per un attimo ci siamo chiesti se stessimo vedendo i Cugini di Campagna a Sanremo o Federico a Temptation Island, il fidanzato teme che la sua Ale possa stare male per lui, ancora totalmente ignaro del bacio tra lei ed il single Lollo. “Sono più le chance che si butti in mare stanotte che stia con Lollo”, dice convinto che la sua la fidanzata stia soffrendo per colpa sua; tuttavia, lei pare decisa ad andare per la sua strada e a pensare solo al suo percorso. Infatti, chiede a Filippo di non fare vedere più nulla di ciò che le accade all’interno del programma al fidanzato Federico che, appresa la notizia, prima fa il fenomeno e poi inizia rimuginarci su. “Tu cosa provi per lui?” chiede Filippo ad Ale azzeccando come sempre la domanda da porre, ed è a questo punto che la fidanzata ha spiegato che qualcosa si è rotto (per fortuna sua). Effettivamente, con quello che abbiamo visto non poteva essere altrimenti. C’è solo una cosa che non torna: se Federico è così sicuro di non essere innamorato di Ale e di volerla lasciare, perché non lo fa? E soprattutto perché quando lei lo chiama al falò di confronto rifiuta di presentarsi e prende tempo? Per il momento possiamo solo dare ragione a Filippo che chiosa: “Quel momento arriverà”. Alla fine anche la produzione di Temptation ci mette del suo: quando il triestino va a fare il bagno, la canzone di sottofondo è “Eppur mi son scordato di te” di Lucio Battisti, e più precisamente il verso: “Non piangere salame dai capelli verde rame”, pura casualità?

Francesca e Manuel – LUI voto 4.5; LEI voto 8.5

Finalmente quello che aspettavamo: il riscatto di Francesca. Diciamocelo, è dalla prima puntata che attendevamo questo momento, esattamente quando Manuel ha confessato di averla tradita e poi le ha riservato parole non troppo carine. La fidanzata pare essere convinta a voltare pagina e così, decide di approfondire la conoscenza con il single Alberto chiedendogli di fare qualcosa di diverso, come uscire dal villaggio a fare un’escursione in quad. Manuel sembra quasi deluso, e addirittura sorpreso, il dubbio è che non lo sia tanto perché innamorato di Francesca, ma quanto perché si sente ferito nel suo orgoglio di uomo; poi si consola da solo autoconvincendosi del fatto che la fidanzata non sia davvero interessata al tentatore Alberto. Lo stesso tentatore che ha deciso di sorprendere Francesca portandola in spiaggia e regalandole un bel mazzo di fiori: “Ti ho portato i fiori perché simboleggiano la tua rinascita”, le dice mentre da casa è già ship. Dal canto suo, Manuel è convinto di averle dato tutto (comprese le sorprese) e, dunque, pare sentirsi nella ragione. Effettivamente se per sorprese (stando a quanto ha raccontato) si intendono le corna, purtroppo come potergli dare torto?

Perla e Mirko – LUI voto 5; LEI voto 5

Mirko era stato il primo a guadagnarsi il posto nel lancio della bottiglietta di questa nuova edizione di Temptation Island; tuttavia, ha fatto in tempo ad eliminare la delusione e in questo diciamo che è stata d’aiuto la tentatrice Greta. Dall’altro lato anche Perla con estremo “charme” spiega al single Daniele che il fidanzato le fa “calare le pa**e” e poi descrive - non proprio in maniera carina - il rapporto intimo con Mirko. Quest’ultimo, però, non voleva solo il primo posto nel lancio della bottiglietta, ma anche nei “pugni” alle povere poltroncine dell’Is Morus Relais; infatti, dopo il video di Perla si è lasciato andare ad esternazioni di rabbia nei confronti della fidanzata. Al contempo, Perla dopo aver visto il filmato nel Pinnettu è letteralmente scoppiata, anche se sta entrando in forte sintonia con il tentatore Igor con cui scambia coccole ed effusioni mentre guardano avvinghiati un film. Ma non è finita, perché per la fidanzata dopo la rabbia è arrivato il dolore, oltre che le lacrime: “Sono arrivato ad una nuova consapevolezza, comunque vada me la voglio godere fuori”, queste le parole del fidanzato che pare avere già preso la sua decisione su come andranno le cose una volta usciti dal programma, anche se con la “sua” Perla dovessero decidere di uscire insieme da questa esperienza. Certo, a giudicare il modo in cui flirta con Greta in spa (e non solo) è difficile immaginare ad un finale simile, ma si sa, queste coppie non smettono mai di sorprenderci…e pensare che Mirko voleva sposare Perla, anche se la “magia” (che tanto millanta) può fare brutti scherzi.

Ancora risultati straordinari per Temptation Island che alla quarta puntata è riuscita a raggiungere il 25.9% di share.