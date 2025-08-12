David e Victoria Beckham tagliati fuori dalle nozze bis del figlio Brooklyn: tensioni in famiglia

Mentre David e Victoria Beckham stanno attirando in queste ore l'attenzione del pubblico arrivando all'Argentario con uno yacht da circa sette milioni di dollari, all'interno della famiglia sembrano esserci delle tensioni difficili da ignorare. Tutto sarebbe iniziato dalla volontà del figlio Brooklyn Beckham di rinnovare i voti con la moglie Nicola Peltz, a tre anni dal primo sì, avvenuto nel 2022, senza però invitare i suoi genitori. Questo "secondo matrimonio" è stato testimoniato dallo stesso Brooklyn sul suo account Instagram dove, alla voce di " solo amore", ha pubblicato diversi scatti della cerimonia, che è stata officiata dal padre della sposa, Nelson Peltz, nella dimora di famiglia. Se, una parte dei sostenitori della coppia ha commentato chiedendo il motivo di un rinnovo così vicino al matrimonio vero e proprio, molti hanno notato la mancanza, tra gli invitati, di David e Victoria Beckham. L'assenza dei due personaggi pubblici appare ancora più evidente se messa in confronto alla grande partecipazione dei familiari della sposa, tutti con un ruolo ben definito durante la celebrazione.

Il mancato invito di David e Victoria Beckham al matrimonio tra Brooklyn e quella che lui definisce "la mia ragazza per sempre" non fa che alimentare le voci sempre più insistenti riguardo delle tensioni familiari che potrebbero aver messo a repentaglio l'equilibrio della famiglia Beckham. Stando a quanto riporta il The Mirror, David e Victoria Beckham hanno continuato a cercare un rapporto con il figlio, includendolo nei post di famiglia e mettendo "mi piace" a tutti i suoi post, anche quando Brooklyn non rivolgeva loro la parola. Tuttavia, questo mancato invito a un evento tanto importante potrebbe rappresentare la chiusura definitiva tra i coniugi Beckham e il loro figlio maggiore. Inoltre, secondo il Daily Mail, tutta la famiglia Beckham - inclusi i fratelli di Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper - avrebbero scoperto della cerimonia e del rinnovo dei voti solo attraverso le news sulle testate statunitensi. Una fonte avrebbe commentato che questa storia rappresenta "l'ultimo colpo in faccia per David e Victoria. Vedere Nelson avere un ruolo così centrale durante la cerimonia ha spezzato il cuore di David. Nessuno dei più di trenta membri della famiglia estesa sapeva niente di questo matrimonio o è stata invitata."

Appare dunque evidente che Brooklyn Beckham stia cercando di tagliare fuori del tutto la sua famiglia. L'acredine sarebbe iniziata già prima delle nozze del 2022, quando Victoria Beckham si offese dalla scelta della futura nuora di non indossare un suo abito, ma di optare per uno di Valentino. Inoltre all'epoca i Beckham non erano contenti della famiglia Peltz, che secondo loro avevano troppa voce in capitolo durante la preparazione del matrimonio. A tutto questo si sarebbero aggiunti anche dei problemi economici, a causa del rifiuto dei Beckham di comprare una casa molto costosa al figlio.

Pian piano, dunque, i rapporti con Brooklyn sono diventati sempre più freddi, al punto che egli non si è nemmeno presentato al cinquantesimo compleanno del padre. Questo ennesimo colpo dato alle spalle dei genitori dimostra in modo incontrovertibile che il giovane Beckham è più che mai determinato a prendere le distanze da tutta la sua famiglia.