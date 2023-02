Da "Un posto al Sole" a Cavaliere al Merito: la storia di Davide Devenuto

Sbruffone e ironico nei panni di Andrea Pergolesi in "Un posto al Sole" (che ha lasciato nel 2019), ma altruista e generoso nella vita di tutti i giorni. Davide Devenuto, l'attore romano che il pubblico ha imparato a conoscere nella longeva fiction di Rai Tre, è uno dei trenta personaggi, che hanno ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella.

Il suo progetto Spesa Sospesa - che consiste nel reperimento, acquisto e distribuzione dei beni alimentari di prima necessità da donare alle famiglie in difficoltà - ha consentito a migliaia di persone bisognose di sfamarsi grazie alle donazioni degli italiani e al riutilizzo di sprechi e eccedenze di aziende e attività commerciali.

Come è nato il progetto Spesa Sospesa

L'idea del progetto Spesa Sospesa è nata durante il lockdown. " Era il 15 marzo del 2020 e al telefono con un mio amico ci siamo detti che non potevamo rimanere così, fermi con le mani in mano mentre tutto era preoccupante intorno a noi ", ha raccontato Devenuto al Corriere del Mezzogiorno, spiegando come - passo dopo passo - l'operazione benefica abbia preso forma grazie al patrocinio di diversi comuni italiani e alla collaborazione con Regusto (piattaforma tecnologica che si occupa dello scambio di prodotti in eccedenza) e tante altre associazioni e aziende. L'idea, però, è quella di puntare solo sulla riassegnazione di alimenti sprecati e in eccedenza: " I margini di crescita sono enormi perché creare valore da un potenziale spreco per aiutare famiglie in difficoltà è un progetto che può non finire mai e che può vivere anche senza le donazioni con uno sforzo economico minimo ".

Il riconoscimento del Quirinale

In qualità di fondatore e presidente dell'organizzazione di volontariato SpesaSospesa.org, Davide Devenuto ha ottenuto il riconoscimento con una menzione speciale: " Per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio ". Una soddisfazione doppia per l'interprete e marito di Serena Rossi, altro volto storico di "Un posto al sole" ma anche "Mina Settembre" e "Io sono Mina", che con il suo progetto ha raccolto, fino a oggi, oltre un milione di euro per acquistare alimenti e distribuito più di 105 milioni di pasti su tutto il territorio nazionale.

Le parole di Devenuto: "Pensavo fosse uno scherzo"