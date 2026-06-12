“Deve trovarsi un lavoro”. Tra Harry e Meghan è crisi finanziaria?

Le voci di presunte tensioni tra Harry e Meghan non si sono mai del tutto placate, nonostante le smentite, più o meno esplicite, dei diretti interessati. Al contrario periodicamente queste indiscrezioni tornano a occupare le pagine dei tabloid, raccontando di una coppia in crisi a causa della popolarità altalenante, del brand di Meghan che non avrebbe ancora ottenuto il successo auspicato, della nostalgia del principe nei confronti della vita a Londra. Finora il gossip è stato puntualmente smentito dalle immagini pubblicate su Instagram che ritraggono i Sussex felici con i loro figli nella tenuta di Montecito. Stando a nuove rivelazioni, però, la duchessa sarebbe ormai insofferente verso determinati atteggiamenti del marito e tutti e due starebbero valutando l’opportunità di ricominciare una nuova vita lontano da Montecito.

L’avvertimento di Meghan

I duchi di Sussex non sarebbero esattamente la coppia sorridente e tranquilla che vediamo sui social. Dietro le foto e i video patinati, che mostrano la vita di una famiglia felice in una casa sfarzosa e immersa nel verde, ci sarebbero tensioni e ostilità crescenti. Almeno secondo quanto rivelato da alcuni insider nella newsletter Substack “Naughty But Nice”, del giornalista britannico Rob Shuter. “Meghan ha detto a Harry che deve impegnarsi di più dal punto di vista finanziario”, ha dichiarato una fonte. “È lei a portare avanti gli affari, a gestire il brand, a pensare al futuro. È stanca di sentirsi l’unica concentrata a garantire costanti entrate di denaro”. Il peso della famiglia e delle incognite per l’avvenire sarebbe ricaduto interamente sulla duchessa. “Meghan Markle a Harry: ‘È tempo di trovarsi un lavoro’”, ha titolato Shuter, sottolineando “le crescenti preoccupazioni” di Meghan per “mantenere l’elevato tenore di vita della coppia in California”.

Royal o uomo d’affari?

Secondo il giornalista Harry e Meghan avrebbero due visioni molto diverse della vita e, soprattutto, degli affari. Entrambi conoscevano fin troppo bene le conseguenze dell’addio alla royal family e a tutti i privilegi della vita di Palazzo: spese ingenti, soprattutto per quel che concerne la sicurezza, l’immagine da ricostruire, la carriera da ripensare totalmente, la nuova casa, lo staff da ricomporre da zero. Solo Meghan, però, avrebbe davvero compreso quale sarebbe stato il prezzo da pagare per una nuova vita lontano dalla corte britannica non solo in termini di denaro, ma anche di fatica per essere accettati, per rafforzare la credibilità della coppia sul piano internazionale. Finora, anche a causa di diversi passi falsi dei Sussex (per esempio le continue critiche alla Corona) le cose non sono andate come molti si aspettavano. In più, ha dichiarato un insider a Rob Shuter, “Harry affronta la vita come fosse ancora un reale. Vuole un lavoro orientato a uno scopo, mentre Meghan guarda i numeri e si chiede come fare a finanziare tutto”.

“Condividere le responsabilità”

La fonte sostiene che sia esclusivamente Meghan a cercare di far quadrare i conti, mentre Harry ragionerebbe da filantropo, da principe della Corona britannica al servizio degli altri. In realtà l’ideale sarebbe far combaciare queste due prospettive, ma sembra che i Sussex non abbiano ancora trovato un compromesso. Un altro insider ha proseguito: “Meghan non si è presa l’onere di portare il peso finanziario per sempre. Vuole un partner che condivida le responsabilità e aiuti a costruire il prossimo capitolo dal punto di vista economico”. Il principe Harry non potrebbe più contare completamente nemmeno sull’eredità di Lady Diana: gli insider hanno puntualizzato che il lascito della principessa “non rappresenta più la rete di sicurezza economica che molti credono”.

Nonostante tutto

La duchessa non sopporterebbe più la scarsa intraprendenza imprenditoriale, chiamiamola così, di Harry. I suoi presunti tentativi di spronarlo, di fargli capire che i ritmi e i fasti della corte britannica sono ormai un lontano ricordo avrebbero creato degli attriti fra loro. Nulla di irrecuperabile, però. “Si amano profondamente”, ha sottolineato uno degli insider nella newsletter di Shuter. “Non si parla di divorzio, né di separazione. Si tratta di Meghan che spinge Harry ad adattarsi a un mondo in cui non possono contare per sempre sullo status di reali, né sulla ricchezza ereditata”.

Cambiamenti all’orizzonte

Proprio l’abitudine potrebbe essere il problema dei Sussex: il discorso sui tempi e i modi di adattamento a una nuova vita oltre il Palazzo, ovvio per la duchessa, nata commoner, potrebbe non essere altrettanto semplice per Harry, principe del sangue. L’impressione è che il duca possa essere bloccato tra il passato e il presente, tra un tipo di vita già impostato, ma che non gli appartiene più e un altro che deve organizzare da solo, che dipende interamente dalle sue decisioni. Paradossalmente è come se tutta questa libertà avesse immobilizzato Harry, invece di stimolare la sua creatività, la sua capacità di risolvere eventuali problemi. Tale situazione e, forse, il tiepido riscontro avuto dal business di Meghan Markle negli Stati Uniti avrebbero spinto i Sussex a ripensare il loro futuro e, afferma il gossip, a prendere in considerazione una decisione piuttosto drastica.

Via dalla California?

Harry e Meghan potrebbero trasferirsi in Australia, come riporta l’Express. Lo scorso aprile i due hanno concluso un secondo tour non proprio trionfale nel Paese (il primo fu nel 2018, quando erano ancora al servizio della Corona) eppure, hanno dichiarato le fonti, per il principe un cambiamento così grande potrebbe rappresentare “un nuovo inizio”. Harry, infatti, si troverebbe a suo agio in Australia, mentre Meghan starebbe meditando sulla possibilità di ampliare il brand “As Ever” fuori dagli Stati Uniti. In più, ha specificato ancora l’Express, il governo australiano avrebbe annullato la decisione di ridurre i finanziamenti per gli Invictus Games, riportando il budget alla consueta cifra annuale di 3 milioni di dollari. Una scelta che, ha commentato il quotidiano, avrebbe contribuito a “riaccendere l’interesse di Harry per l’Australia”.

Un aiuto (involontario?) alla monarchia

Stando agli insider, poi, un possibile trasferimento dei duchi potrebbe essere un’opportunità anche per Carlo III. Buckingham Palace, ha scritto l’Express, sarebbe “preoccupato” dalla possibilità che l’Australia decida di diventare una repubblica, “un cambiamento che potrebbe indebolire gravemente il Commonwealth”. La presenza dei Sussex, in particolar modo del principe Harry, potrebbe contribuire a rafforzare il legame tra la monarchia britannica e il Paese, dando nuova linfa vitale all’interesse degli australiani nei confronti della royal family. I duchi, hanno affermato gli insider, aiuterebbero Re Carlo a far dimenticare i recenti scandali in cui è coinvolto l’ex principe Andrea e che minacciano di gettare l’istituzione in una crisi profonda e irreversibile.

Credibilità e rigore

La questione, però, è tutt’altro che lineare: non è chiaro, infatti, se nel caso di un trasferimento in Australia Harry e Meghan riceveranno un incarico (in forma riservata) dal Palazzo per collaborare con la monarchia e, soprattutto, se accetteranno una proposta simile data la faida familiare ancora in corso. Non è da sottovalutare neppure l’eventuale opinione del principe William in merito, visto che per i tabloid i figli di Carlo III sarebbero ormai su fronti opposti. Inoltre è impossibile non considerare il fattore credibilità: l’accoglienza che gli australiani hanno riservato ai Sussex, lo scorso aprile, sarebbe stata piuttosto distaccata e noncurante. La Bbc ha riportato la notizia secondo cui molte persone intervistate dai giornalisti locali “non erano a conoscenza, né erano interessate alla visita della coppia”. Ciò fa pensare che un possibile trasferimento dei duchi in Australia non possa portare chissà quale beneficio all’istituzione monarchica: con le dimissioni e i dissidi familiari, infatti, Harry e Meghan avrebbero perso il rigore e la credibilità necessari per essere ascoltati dalla gente.

Incognite

Da una certa prospettiva per i duchi una nuova vita in Australia con l’ipotesi, seppur un po’ azzardata, di una missione per conto del Re potrebbe rappresentare la concretizzazione dell’idea di “royal part time” a cui la coppia avrebbe pensato prima delle dimissioni, ma che sarebbe stata bocciata dalla regina Elisabetta. Il rischio, però, è quello di concentrarsi su troppe possibilità senza concretizzarne nessuna, di disperdere energie e non plasmare un’identità forte e riconoscibile.

Del resto dopo le dimissioni del 2020 Harry e Meghan non sono stati in grado di reinventarsi davvero, di distinguersi nel mondo degli affari e della filantropia, né di trovare una via di mezzo convincente tra la vita royal e quella hollywoodiana. Non c’è alcuna garanzia che le cose possano cambiare in Australia.