“In guerra per la custodia dei figli”. Quelle voci sul divorzio di Harry e Meghan

Da quando il principe Harry si è mostrato in pubblico da solo agli eventi benefici di New York e Londra e durante il viaggio nel Lesotho, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2024, i media si sono scatenati in supposizioni secondo cui il principe e la Meghan Markle starebbero divorziando. Secondo le fonti si tratterebbe di falsità, la separazione tra i due sarebbe solo professionale, un modo per dividersi gli impegni e riuscire a partecipare a un numero maggiore di appuntamenti pubblici. Le indiscrezioni, nonostante questa spiegazione relativamente convincente, non si sono fermate. Addirittura c’è chi sostiene che i Sussex si sarebbero già rivolti a un avvocato.

Tre viaggi e un vestito rosso

Lo scorso 24 settembre il principe Harry era a New York per gli eventi a margine dello United Nations General Assembly’s High-Level General Debate e della Climate Week. Il 30 settembre si è spostato a Londra per i WellChild Awards e ventiquattrore dopo era già nel Lesotho per seguire da vicino le iniziative di “Sentebale”, la fondazione a cui ha dato vita nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesotho. Quasi contemporaneamente, il 5 ottobre 2024, Meghan Markle ha sfoggiato un elegante abito rosso di Caroline Herrera (già indossato nel 2021, ma ora modificato per renderlo più glamour) al 2024 Children’s Hospital Gala al JW Marriott Los Angeles Live. Tanto è bastato per far pensare ai tabloid che i due fossero ai ferri corti. Prova ne sarebbe l’abito scarlatto, che la duchessa avrebbe indossato come una sorta di “revenge dress” in stile Lady Diana, per far vedere a Harry cosa si sarebbe perso con la presunta separazione.

“Vite separate”

Dall’estate 2023 Harry e Meghan avrebbero separato i loro brand: ognuno si concentrerebbe su ambiti specifici a cui tiene particolarmente, per esempio il lifestyle per la duchessa, i progetti in Africa e il polo per il duca lasciando, però, dei punti d’incontro come il tema della salute mentale. Come se i due fossero degli insiemi che si intersecano. Uniti o separati la colonna portante delle loro iniziative rimarrebbe comunque la beneficenza. Questa sarebbe una scelta puramente professionale, hanno sottolineato gli amici della coppia. La spiegazione, però, non ha convinto gli esperti. Non del tutto, almeno, soprattutto perché le fonti raccontano un’altra storia. Una di queste ha rivelato a RadarOnline: “Harry e Meghan vivono vite separate…Si sono allontanati per un po’, visto il desiderio di Harry di tornare nel Regno Unito, dove si trovano i vecchi amici e data la speranza di ritornare al confortevole ovile della royal family, mettendo a dura prova il matrimonio. Lui detesta i tentativi fatti per raggiungere il successo con Netflix e Spotify…per i quali alla fine sono stati ridicolizzati e inizia a sentire la mancanza dell’Inghilterra”.

La battaglia legale è appena iniziata?

Una delle ragioni della presunta separazione sarebbe la presunta infelicità di Harry a Londra. Un’apatia e un’insoddisfazione perenni di cui hanno parlato molti esperti nelle ultime settimane. I duchi avrebbero “un piano” , ha specificato l’insider di RadarOnline: vivere e lavorare ciascuno per proprio conto e, contemporaneamente, tentare di salvare il matrimonio, nella speranza che la distanza li aiuti a capire cosa vogliono davvero. “Harry amava andare al pub e fare sport con gli amici e la vita che Meghan vuole condurre a Los Angeles non potrebbe essere più lontana da questo e sembrerebbe estranea a qualunque aristocratico inglese, visto che è tutta una questione di spremute e yoga”. La fonte è convinta: “I piani [del principe] per proseguire le sue attività e i tour lontano da Meghan sono il primo segnale del fatto che i due praticamente stanno provando a vivere separati per un periodo mentre [cercano] di sistemare le cose”.

In guerra per la custodia dei figli

Il principe Harry non si sarebbe aspettato una situazione simile e non saprebbe come fronteggiarla. Lui e Meghan, a quanto pare, vorrebbero cose diverse. Forse il duca inizia a chiedersi se la tanto agognata indipendenza dalla Corona britannica non si sia rivelata un fallimento colossale. Una fonte ha rivelato in proposito a RadarOnline, citato da Geo.tv: “Le promesse [di Meghan] sono sempre meno convincenti e la loro popolarità è ai minimi storici in Gran Bretagna e negli Stati Uniti”. Le celebrità non sembrano più tanto interessate a loro, nessuno farebbe a gara per lavorare con i duchi e addirittura tutto questo potrebbe “porre le basi per un aspro divorzio e una guerra per la custodia dei figli”.

“Meghan vuole essere una superstar”

Secondo le indiscrezioni a dare il colpo di grazia al matrimonio, oltre all’infelicità di Harry, sarebbe stata l’impopolarità di Meghan. La duchessa non sopporterebbe il fatto di non essere riuscita a far breccia nei cuori degli inglesi e degli americani, come hanno fatto Kate Middleton e Lady Diana. Non riuscirebbe nemmeno a capire cosa non avrebbe funzionato, dal punto di vista mediatico, tra lei e Harry, perché il pubblico non li ami quanto i principi di Galles. Gli Stati Uniti, però, rimangono la sua casa, mentre il Regno Unito sarebbe diventato un nemico. Tutto ciò, sommato alla faida con i Windsor, avrebbe convinto Meghan a non rimettere più piede a Londra. “[La duchessa] è determinata a diventare una superstar internazionale e non riesco a immaginare che possa mai tornare, di sua spontanea volontà, nell’odiata patria di Harry” , ha detto la presentatrice di Gb News Nana Akua, citata da Geo.tv.

La duchessa contro il Regno Unito

Le questioni riguardanti il mancato successo e la volontà di Meghan di tenersi il più lontano possibile da Londra sono strettamente collegati: il primo potrebbe essere causa della seconda. Tuttavia più la duchessa si ostina a voler cancellare la patria di Harry dalla memoria, più aumenta il risentimento degli inglesi verso la coppia. Un circolo vizioso che la stessa Meghan starebbe alimentando, insomma. In ogni caso gli esperti reali Jennie Bond e Arthur Edwards, pur riconoscendo il problema della popolarità di Meghan, sono molto cauti nell’ipotizzare una separazione dei Sussex. “Meghan non è popolare. Non vuole tornare e in qualche modo [lei e Harry] stanno prendendo strade diverse”, ha dichiarato la Bond. Edwards ha ribattuto: “Non credo che le persone pensino molto a lei. Ritengo che [Meghan] stia lottando per ottenere la popolarità nel Regno Unito e sembra che [lei e Harry] stiano facendo le cose separatamente”.

“Una trappola”

In realtà l’impopolarità, la separazione delle carriere, il presunto desiderio di Meghan di dimenticarsi dell’esistenza del Regno Unito, i viaggi in solitaria di Harry e persino una possibile crisi coniugale non implicano necessariamente che il duca voglia divorziare (lo stesso vale per la duchessa). Non solo: se anche si rivelassero vere le voci di una separazione imminente, il ritorno di Harry dalla famiglia reale non sarebbe una logica conseguenza. I due fatti potrebbero non essere legati tra loro. Jennie Bond ha commentato: “Il punto, secondo me, è che Harry non vuole tornare [a Londra]. La considera una trappola. Pensa ancora che suo padre e suo fratello siano intrappolati e che lui stia trovando la sua strada…Spero e credo che Harry sia felice”. Mentre Meghan, molto semplicemente, “ha uno stile e un modo di vivere indipendenti…ciò non è in sintonia con il popolo del Regno Unito”.

Una crisi iniziata nel 2023?

Per dirla tutta le indiscrezioni sulla separazione di Harry e Meghan circolavano già all’inizio del 2023: a gennaio il magazine tedesco Frau Aktuell parlò di un grave litigio della coppia, che sarebbe avvenuto a Montecito. Il mese successivo si ipotizzò che la duchesse stesse scrivendo un’autobiografia al vetriolo contro la royal family e Carlo avesse cercato di fermarla offrendole 50 milioni di sterline. Nel maggio 2023 il Sun sostenne che il principe trascorresse molto tempo da solo nel lussuoso resort San Vincente Bungalow. Nell’estate dello stesso anno iniziarono a diffondersi le voci secondo cui Harry cercherebbe una casa a Londra. Nulla di tutto questo, però, è mai stato confermato.

La questione “Natale 2024”

Chissà se le prossime Festività potranno aiutarci a capire qualcosa in più sul reale “stato di salute” del matrimonio dei Sussex. Nel settembre 2024, infatti, l’Express ha assicurato che i duchi avrebbero ricevuto da Charles Spencer (zio materno di Harry) l’invito a trascorrere le Feste ad Althorp House, la casa in cui Lady Diana trascorse l’infanzia. Per Meghan si tratterebbe del primo viaggio a Londra dopo due anni (l’ultima volta risale al settembre 2022, in occasione del funerale della regina Elisabetta. Inutile tenere conto dello sbarco di Meghan a Heathrow prima di partire con Harry per l’Africa, lo scorso maggio, perché la duchessa non mise piede fuori dall’aeroporto).

Non è ancora chiaro, però, se iaccetteranno l’invito del conte Spencer e tantomeno se la duchessa abbia tutta questa voglia di tornare in Gran Bretagna. Le premesse non sembrerebbero delle migliori. Anzi, questo invito, secondo alcune fonti, sarebbe diventato un’ulteriore causa di attrito nella coppia.