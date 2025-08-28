Diletta Leotta cambia ruolo su Dazn: cosa farà quest’anno

Sono già passati otto anni da quando la conduttrice catanese Diletta Leotta è entrata a far parte della famiglia di Dazn, la piattaforma streaming che trasmette gli eventi sportivi e soprattutto il calcio di Serie A e dei campionati stranieri. Abituati a vederla a bordo campo tra gli stadi d'Italia pronta a intervistare i protagonisti, in questa stagione sta per assumere un ruolo diverso.

Il nuovo ruolo di Diletta

La 34enne, infatti, condurrà il nuovo programma "Fuoriclasse Serie A Show" che ogni domenica sera andrà in onda sulla piattaforma per raccontare tutta la giornata calcistica del massimo campionato italiano. Lo ha detto lei stessa nel corso di un'intervista a Sportweek dichiarandosi contenta e molto motivata per la nuova avventura. " Il passaggio dal campo allo studio mi permetterà di portarmi dietro tutta l'esperienza accumulata negli stadi ".

L'intervista al marito

Sono tantissimi i grandi calciatori che ha incontrato e intervistato fin qui nella sua carriera ma, ovviamente, Diletta Leotta ha un ricordo particolare per le domande fatte a suo marito, il portiere tedesco Loris Karius dello Schalke 04. " Ho già intervistato mio marito, non c’è domanda che non potrei fargli. Gli ho chiesto praticamente tutto, potevo permettermelo. Vivendo regolarmente a distanza, quando siamo insieme in realtà Loris è presente al 200%, anche se ha la partita. Ora che Aria sta crescendo, la porto spesso con me", ha dichiarato Leotta.

In generale, però, la conduttrice porta il ricordo di alcune interviste speciali a calciatori come Sheva e Paolo Maldini ma quella che le è rimasta maggiormente è stata a Cristiano Ronaldo. " Ero in ansia ma lui fu molto 'alla mano '", ha raccontato a Sportweek. Un passaggio, poi, su quanto sia importante l'immagine per andare in onda. " Da parte del nostro lavoro, specie per chi è in televisione, però, se ti riveli un contenitore privo di contenuto, non vai tanto avanti. Ancora oggi studio, mi preparo, cerco di essere aggiornata: questa è la parte fondamentale. Poi, un bel vestito fa piacere metterselo; essere ben pettinata, carina e risultare piacevole da guardare credo che sia anche una questione di rispetto verso il telespettatore, ma credo che valga in ogni ambito lavorativo" .

Il ruolo delle donne nel calcio

Una tematica importante che ha toccato la conduttrice riguarda il ruolo uomo-donna che c'è nel calcio con importanti differenze rispetto agli anni passati e di cui la stessa Diletta ne è protagonista.

Mi sento parte di un cambiamento nella considerazione della donna conduttrice e giornalista che finalmente si sta consolidando. In questo senso, devo dire di essere fortunata a lavorare con Dazn, perché qui riescono a enfatizzare la competenza, valorizzando il talento al di là dell’essere donna o uomo",

ha concluso.