Diletta Leotta cambia ruolo su Dazn: cosa farà quest’anno

Sono già passati otto anni da quando la conduttrice catanese Diletta Leotta è entrata a far parte della famiglia di Dazn, la piattaforma streaming che trasmette gli eventi sportivi e soprattutto il calcio di Serie A e dei campionati stranieri. Abituati a vederla a bordo campo tra gli stadi d'Italia pronta a intervistare i protagonisti, in questa stagione sta per assumere un ruolo diverso.
Il nuovo ruolo di Diletta
La 34enne, infatti, condurrà il nuovo programma "Fuoriclasse Serie A Show" che ogni domenica sera andrà in onda sulla piattaforma per raccontare tutta la giornata calcistica del massimo campionato italiano. Lo ha detto lei stessa nel corso di un'intervista a Sportweek dichiarandosi contenta e molto motivata per la nuova avventura. "Il passaggio dal campo allo studio mi permetterà di portarmi dietro tutta l'esperienza accumulata negli stadi".
L'intervista al marito
Sono tantissimi i grandi calciatori che ha incontrato e intervistato fin qui nella sua carriera ma, ovviamente, Diletta Leotta ha un ricordo particolare per le domande fatte a suo marito, il portiere tedesco Loris Karius dello Schalke 04. "Ho già intervistato mio marito, non c’è domanda che non potrei fargli. Gli ho chiesto praticamente tutto, potevo permettermelo. Vivendo regolarmente a distanza, quando siamo insieme in realtà Loris è presente al 200%, anche se ha la partita. Ora che Aria sta crescendo, la porto spesso con me", ha dichiarato Leotta.
In generale, però, la conduttrice porta il ricordo di alcune interviste speciali a calciatori come Sheva e Paolo Maldini ma quella che le è rimasta maggiormente è stata a Cristiano Ronaldo. "Ero in ansia ma lui fu molto 'alla mano'", ha raccontato a Sportweek. Un passaggio, poi, su quanto sia importante l'immagine per andare in onda. "Da parte del nostro lavoro, specie per chi è in televisione, però, se ti riveli un contenitore privo di contenuto, non vai tanto avanti. Ancora oggi studio, mi preparo, cerco di essere aggiornata: questa è la parte fondamentale. Poi, un bel vestito fa piacere metterselo; essere ben pettinata, carina e risultare piacevole da guardare credo che sia anche una questione di rispetto verso il telespettatore, ma credo che valga in ogni ambito lavorativo".
Il ruolo delle donne nel calcio
Una tematica importante che ha toccato la conduttrice riguarda il ruolo uomo-donna che c'è nel calcio con importanti differenze rispetto agli anni passati e di cui la stessa Diletta ne è protagonista."Mi sento parte di un cambiamento nella considerazione della donna conduttrice e giornalista che finalmente si sta consolidando. In questo senso, devo dire di essere fortunata a lavorare con Dazn, perché qui riescono a enfatizzare la competenza, valorizzando il talento al di là dell’essere donna o uomo", ha concluso.