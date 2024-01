"Un disastro" e Belen scende in strada a spazzare via l'acqua: il dramma sui social

Un’epifania da dimenticare per Belen Rodriguez. La showgirl, in queste ore, ha pubblicato sui social un video che la vede intenta a spalare acqua e fango a causa della tempesta di fulmini che ha colpito l’area di Reta, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove si trova insieme ai figli Luna Marì e Santiago per trascorrere le vacanze natalizie. Con loro, anche il nuovo compagno della showgirl, Elio Lorenzoni che, ormai, pare aver conquistato l’intera famiglia Rodriguez. Purtroppo, però, nelle ultime ore il maltempo ha creato alcuni disagi.

Belen Rodriguez alle prese con la tempesta in Argentina

Sui social la si vede come non l’avevamo mai vista: con un asciugamano in testa tipo turbante, una camicetta da notte a canottiera, a piedi scalzi, immersi totalmente nell’acqua e con cavigliera. Così, nel video postato la si vede spalare l’acqua e il fango che hanno letteralmente invaso la struttura dove alloggia a causa della tempesta di fulmini. Belen al momento si trova nella villa di famiglia, una tenuta con una grande piscina, vicino a Buenos Aires.

“Tempesta elettrica. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”, questo il messaggio di Belen a corredo del video condiviso sui social, nel tentativo di rassicurare tutti i suoi fan sulle condizioni di salute sue e della sua famiglia. Ma non è finita qui, perché anche nelle stories l’ex conduttrice de Le Iene ha espresso la sua preoccupazione, riprendendo il cattivo tempo dalla finestra: “Mamma mia, guarda che roba. Spero non piova più. Se si allaga tutto di nuovo non possiamo neanche ripartire, sono preoccupata. Che putiferio. Mamma mia, il mondo sta andando a rotoli ragazzi”.

Le vacanze di Belen Rodriguez all'insegna della serenità

La showgirl argentina, che in questo momento è al centro della cronaca rosa a causa dell’esplosione di gossip che riguardano Stefano De Martino e Antonio Spinalbese, rispettivamente padre di Santiago e padre di Luna Marì, ha deciso di concedersi un momento di relax lontano dall’Italia, insieme alla famiglia e al suo nuovo compagno, Elio. Belen, ormai, sembra aver ritrovato la serenità e sui social si mostra con look molto semplice, capelli al vento e outfit confortevole. Disinvolta, inoltre, la si vede anche ballare insieme ad un bambino, con indosso con una salopette di jeans e un top di colore verde, ironizzando anche con la celebre frase di Virginia Raffaelle, famosa per le imitazioni della Rodriguez: “Mi è caduta la spallina”.