"Dolori all'addome". Ecco perché Jo Squillo è finita in ospedale

Il video pubblicato su Instagram da Jo Squillo, che la ritrae in un letto di ospedale subito dopo un intervento chirurgico, è diventato virale in rete. Le immagini dell'artista hanno destato molta preoccupazione tra i suoi fan, che da ore si stanno interrogando sulle sue reali condizioni di salute. La cantante e conduttrice ha rassicurato tutti parlando di un "piccolo intervento" conclusosi in maniera positiva, ma la mancanza di ulteriori informazioni non ha fatto altro che alimentare dubbi e voci sul suo stato di salute.

Le parole di Michelle Masullo

A fornire nuovi dettagli sul suo ricovero in ospedale e sull'intervento chirurgico, al quale si è sottoposta Jo Squillo, è stata la figlia "elettiva" Michelle Masullo che, nello studio de "La volta buona", ha parlato di alcuni problemi di salute avuti dall'artista durante le festività natalizie. La giovane influencer fa parte del cast fisso del programma di Caterina Balivo e quando la notizia del ricovero di Jo Squillo è diventata di dominio pubblico la conduttrice ha chiesto rassicurazioni a Michelle.

Durante l'ultima puntata del format di Rai1 sono state mandate in onda le immagini del video social pubblicato dalla cantante sulla sua pagina Instagram, quello realizzato in ospedale, e Masullo ha confessato di essere rimasta sorpresa da quel post: "Io non lo avevo visto. Non lo sapevo. È difficile per me vedere un video così ".

I dolori addominali poi l'intervento

A proposito delle condizioni di salute di Jo, invece, l'influencer ha spiegato che Squillo stava combattendo da tempo contro strani dolori addominali: " Era da dicembre che aveva dei dolori all'addome. Mi ha detto che ha svolto un piccolo intervento. Ora sta bene, anzi ci tiene a salutarvi tutti e a ringraziarvi per l'affetto. Io non vedo l'ora di vederla" . A quale tipo di intervento si è sottoposta e quali fossero i motivi dietro ai dolori non c'è ancora risposta, ma è probabile che Jo Squillo risponda a queste e altre domande proprio nello studio di Caterina Balivo, quando si sarà ripresa dall'operazione.

L'artista è stata spesso ospite a "La volta buona" e lo scorso 27 aprile era andata a trovare Caterina Balivo in studio proprio con la figlia "elettiva" Michelle, lasciando traccia della sua ospitata con una foto che oggi spicca sulla pagina Instagram di Jo Squillo.