Jo Squillo ricoverata in ospedale: il video dopo l'intervento preoccupa i fan

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo video condiviso daJo Squillo sulla sua pagina Instagram sta facendo preoccupare i fan. La cantante icona degli anni '80 si è mostrata sui social network in un letto di ospedale con indosso un camice post-operatorio e attaccata al monitor per i parametri vitali, ma non ha fornito dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il video in ospedale e l'intervento

Da quello che si apprende dal web Jo Squillo si sarebbe sottoposta a un delicato intervento chirurgico che si è concluso positivamente. A confermarlo è stata lei stessa scrivendo alcune parole a margine del post: " È andato tutto bene. Grazie ". Le immagini del suo ricovero in ospedale hanno fatto ben presto il giro della rete destando molta preoccupazione tra i suoi fan e l'assenza di informazioni sul suo stato di saluto - e sui motivi dell'intervento - non hanno fatto altro che alimentare il clima di preoccupazione tra i suoi sostenitori.

I giorni prima del ricovero

La notizia del ricovero è arrivata come un fulmine a ciel sereno per chi segue Jo Squillo. Fino a pochi giorni fa la cantante e conduttrice era stata protagonista alla settimana della moda di Milano tra interviste, dj set e ospitate. In pochi sapevano che, finiti gli impegni professionali, si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, ma gli amici e i personaggi non hanno mancato di farle sentire tutta la loro vicinanza commentando il post Instagram. Da Carmen Russo a Sabrina Salerno e Sarah Altobello, in tanti hanno voluto scriverle un messaggio per augurarle una pronta guarigione.

Il decorso post-operatorio

Al momento non è chiaro quando Jo Squillo verrà dimessa.

Il decorso post-operatorio potrebbe richiedere alcuni giorni e è probabile che l'artista aggiorni i suoi fan su Instagram nelle prossime ore, parlando anche dei motivi del ricovero. Rimane in dubbio, dunque, la sua partecipazione all'evento previsto per domenica 20 aprile a Peschici, in piazza Pertini, dove Jo si dovrebbe esibire con un dj set dal vivo.