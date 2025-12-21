Domenica In, i Ricchi e Poveri entrano in studio e cadono insieme: l'intervista col ghiaccio

Incidente di percorso, nel vero senso del termine, per i Ricchi e Poveri ospiti di Mara Venier a Domenica In. Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono stati chiamati in studio dalla conduttrice e nel fare il loro ingresso in studio qualcosa è andato storto perché, passando attraverso il vidiwall, sono inciampati in un piccolo gradino, non visibile nell'immediato, che ha fatto cadere prima Sotgiu e poi Brembati. Lei, quando si è accorta che lui stava cadendo, ha provato a intervenire ma a sua volta è incespicata.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i due cantanti, che come tanti altri in questi giorni stanno partecipando alla maratona di Telethon sulle reti Rai. A farsi un po' più male è Brembati, che cadendo sbatte il mento sul pavimento ma senza ferirsi. Immediato l'intervento di Mara Venier, che capisce prima di tutti cosa fosse accaduto, soprattutto per la conoscenza profonda di quello studio. " Questo cacchio di gradino ", ha gridato accorrendo verso i suoi ospiti, mentre le telecamere staccavano l'inquadratura sincerandosi che stessero bene, per poi tornare quando accanto a loro era ormai arrivata anche la padrona di casa. Ovviamente, non essendo accaduto nulla di grave, sia i Ricchi e Poveri che Venier hanno cercato di sdrammatizzare, perché "the show must go on" e così è lo spettacolo.

" Un volo meraviglioso ", è stato il commento di Angelo Sotgiu, mentre Brembati si lamentava del dolore al mento. " Appena esci ti diamo il ghiaccio ", è stata la risposta premurosa di Mara Venier e infatti la sacchetta refrigerante è stata il quarto incomodo di un'intervista che è stata imprevedibile dall'inizio dalla fine.

Nonostante il dolore, infatti, Brembati è riuscita a ridere di quanto accaduto modificando la celebre canzone "Mamma mia" in "mamma che botta" ma sempre lei rischiava di diventare protagonista di un'altra caduta, quando mentre veniva trasmesso il replay del precedente inciampo, lo sgabello sul quale sedeva ha. Tra risate, gag e ironia, il pubblico in studio e a casa ha potuto apprezzare la capacità di improvvisazione e di resistenza di tre personaggi storici della televisione italiana.