“Ha tradito i bimbi col cancro”. Anche all’estero si spegne la stella Ferragni

L'eco del disastro reputazionale di Chiara Ferragni è arrivato anche all'estero, dove l'influencer ha un ottimo seguito. Ma dall'Europa all'Australia, la stella dell'influencer si è offuscata e il rischio che si spenga è molto elevato. Il caso del pandoro Balocco ha sconvolto i suoi seguaci e non tutti sono disposti a seguirla ancora. D'altronde, quello che si sta configurando come un metodo disinvolto per legare le attività commerciali con quelle benefiche, non sempre in modo chiaro, nel caso del pandoro (e non solo) ha coinvolto i bambini e, nel caso specifico, quelli malati di tumore. Un azzardo comunicativo che non le verrà facilmente perdonato.

"L'influencer più potente d'Italia ha tradito i bambini con il cancro", è il titolo del tedesco Bild, che ci va con la mano pesante contro l'influencer da oltre 29 milioni di follower. E ancora, il Brisbane Times australiano titola: "L'uber-influencer che è volata troppo vicina al sole". Ma la notizia ha dovuto eco in tutti i Paesi occidentali e non solo, è arrivata fino all'India e agli Stati Uniti. In Spagna, La Vanguardia ha titolato: "L'impero di Chiara Ferragni in procinto di crollare". Ed è in Spagna che abbiamo fatto qualche domanda al pubblico di riferimento dell'influencer, le giovani e giovanissime ragazze che l'hanno vista come un modello da seguire per avere una vita milionaria in futuro sfruttando il potenziale dei social senza doversi cimentare con i lavori tradizionali.

"Se fosse davvero così dovrebbe sparire per sempre", ci dice una giovanissima spagnola che fa aperitivo in un bar sul lungomare di Malaga con alcuni amici. "I bambini non si mettono in mezzo negli affari, né i suoi e tantomeno quelli malati", le fa eco un'amica. Per quanto le due ragazze non si dicano fan dell'influencer, ammettono comunque di seguirla ma che probabilmente a breve si uniranno alle quasi 200mila persone che l'hanno abbandonata dallo scoppio del caos. "Se quel che dicono i media italiani è vero, Chiara deve scusarsi", ci dice un'altra ragazza sui vent'anni. Da queste parti, comunque, non tutti sanno chi sia Chiara Ferragni: abbiamo incontrato diverse persone che non sono a conoscenza della sua esistenza o, se la conoscono, non sono aggiornate sugli ultimi eventi.

La storia del pandoro Balocco, anche se dovesse risolversi positivamente in tribunale con una archiviazione o una assoluzione per l'influencer, lascia dietro di sé una scia di distruzione notevole per Ferragni. Anche perché a livello etico e morale il segno l'ha lasciato eccome nel suo pubblico di riferimento. Nessuno è giudice dell'etica o morale altrui, una lezione che nessuno ha mai fatto all'influencer che più di una volta è salita in cattedra.