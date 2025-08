Il dramma di Benedetta Rossi: "Operata alla tiroide per un brutto nodulo"

Con un post a sorpresa, nel quale si è mostrata in ospedale con un vistoso cerotto alla gola, Benedetta Rossi ha svelato di essersi sottoposta a una delicata operazione per asportare un nodulo alla tiroide scoperto durante un controllo di routine. Tre anni dopo l'intervento alla schiena, che aveva tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, la foodblogger di "Fatto in casa da Benedetta" vive un nuovo difficile momento legato alla sua salute.

Il post dall'ospedale

Su Instagram Benedetta Rossi ha fatto sapere di essere già tornata a casa e di essersi sottoposta all'intervento una settimana fa. " Eccomi qui, un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene. Vi racconto sempre tutto, anche se, questa volta lo faccio con un po’ di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare", ha esordito sulla sua pagina social, raccontando la sua ultima difficile settimana: "Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L'operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa ".

Cosa è successo

Dopo avere ringraziato i medici e il personale ospedaliero per la loro grande professionalità e umanità, la foodblogger ha fatto capire - senza dilungarsi troppo sulla diagnosi - di avere scoperto il nodulo grazie a un controllo di prevenzione, che le ha permesso di agire tempestivamente: " Mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo ". Poi ha spiegato il tipo di operazione a cui si è sottoposta e quali sono state le conseguenze: " Quello che ho fatto, è un tipo di intervento un po' delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un po', riposare e recuperare le energie".

Il marito e l'affetto dei fan

Al suo fianco c'è il marito, Marco Gentili, sposato nel 2009 e che con lei lavora al progetto di cucina che la foodblogger porta avanti da molti anni sul web.

Per fortuna sono circondata dall’affetto della mia famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene, questo mi aiuta tantissimo".

A lui e alla sua famiglia, Benedetta ha rivolto un pensiero prima di salutare i suoi follower: "Nel gennaio del 2022 Benedetta Rossi aveva subito un altro importante intervento, alla colonna vertebrale , e anche in quel caso aveva condiviso la sua esperienza sui social, ricevendo l'abbraccio virtuale dei suoi follower.