L'annuncio poi l'operazione. Benedetta Rossi: "So di dover essere forte"

Ore di apprensione per Benedetta Rossi. La cuoca - diventata celebre sul web per il suo sito di ricette Fatto in casa da Benedetta - si è sottoposta a un'operazione chirurgica alla schiena, che la terrà lontana dai fornelli e dai suoi fan per alcune settimane.

L'annuncio dell'imminente ricovero in ospedale era arrivato pochi giorni fa. Attraverso i suoi profili social, Benedetta Rossi aveva scritto un accorato messaggio per i suoi follower, dove rivelava di doversi ricoverare. " Mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto - ha scritto la blogger culinaria sulla sua pagina Instagram - È un sorriso un po' forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo ".

Benedetta Rossi, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, aveva spiegato di essere in difficoltà nel parlare di un aspetto tanto personale, ma di sentirsi fortunata per l'affetto costante dei suoi follower. " Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile ", aveva concluso.

E così è stato. Benedetta Rossi ha condiviso con i suoi seguaci i momenti più importanti di questo doloroso percorso verso il ritorno alla normalità. Come lo scatto pubblicato poco prima di salutare il marito, Marco, anche lui volto conosciuto del web, che non ha potuto rimanerle accanto in ospedale per le stringenti restrizioni a causa del Covid: " Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene ".

I fan hanno atteso con ansia l'esito dell'intervento e solo nelle scorse ore Benedetta è tornata sui social network per rassicurare tutti. " E' andata! L'intervento è riuscito. Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento" , ha scritto condividendo un selfie dal letto dell'ospedale. Poco dopo, attraverso le storie del suo account Instagram, la blogger di Porto San Giorgio, nelle Marche, ha ringraziato i suoi sostenitori per le migliaia di messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi giorni. Un'ondata di affetto visibile anche dai like e dai commenti ai suoi ultimi post.