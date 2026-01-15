Il dramma di Helena Prestes: scomparso il padre coinvolto in un incidente. L'appello social

Un autentico incubo quello che sta vivendo Helena Prestes, rimasta da giorni senza alcuna notizia sulle condizioni di suo padre. Nelle ultime ore, infatti, la modella ha lanciato un accorato appello sui social per ritrovare l'uomo, disperso a seguito di un grave incidente.

Stando a quanto riferito, il padre della Prestes è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Brasile. Il fatto si è verificato martedì 13 gennaio, e l'ex gieffina ha pubblicato sui suoi profili social una foto del genitore scattata mentre stavano intervenendo i soccorsi. Nello scatto si vede l'uomo disteso su una barella, ferito e privo di sensi. Purtroppo da allora la famiglia non sa più nulla di lui.

Sappiamo che l'uomo è caduto davanti a una macelleria nella città di San Carlos, è stato soccorso e quindi accompagnato in ospedale. Dal momento che non aveva con sé documenti di identità, il personale medico non ha potuto identificarlo, quindi non è stato possibile contattare i familiari, rimasti senza notizie. Helena Prestes e il resto della famiglia hanno saputo della situazione in cui verteva l'uomo soltanto grazie a un articolo del giornale Jornal Butantã, che ha pubblicato uno scatto dell'uomo. Il giornale è stato visto da un cugino della modella, che ha riconosciuto il parente e contattato i familiari.

Helena Prestes ha quindi pubblicato un lungo e toccante appello sui social nella speranza che qualcuno risponda. "Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. Il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo" , è quanto si legge nel suo accorato messaggio. "Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso.