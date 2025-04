Dramma per la star di Grey's Anatomy Eric Dane, l'attore è malato di SLA

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile annuncio per Eric Dane, star delle serie tv conosciuto prevalentemente per aver interpretato il ruolo del dottor Mark Sloan in Grey's Anatomy. Nel corso di un'intervista, l'artista ha rivelato di aver da poco ricevuto una durissima diagnosi: è infatti risultato malato di SLA.

Un vero e proprio choc per lui, per la sua famiglia, e per tutti coloro che lo amano e lo seguono nel suo lavoro da attore. Dane, 52 anni, ha recitato anche in Euphoria, Streghe, The Last Ship e tante altre serie tv. Non solo. Lo si è visto anche alle prese con film come X-Men - Conflitto finale, Io & Marley o il più recente Bad Boys: Ride or Die.

In un'intervista concessa in esclusiva a People, Dane ha dichiarato di avere ricevuto la diagnosi di SLA. " Sono grato di avere la mia famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo. Mi sento fortunato a poter ancora continuare a fare ciò che amo. Sarò di nuovo sul set della terza stagione di Euphoria la prossima settimana ", ha affermato. Dunque, nonostante la malattia, l'attore ha tutta l'intenzione di continuare a lavorare. " Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy duraqnte questo periodo ", ha poi aggiunto, invitando tutti a non insistere troppo sull'argomento e lasciare la famiglia libera di metabolizzare la notizia senza pressioni esterne.

La SLA è una malattia che ad oggi fa ancora molta paura dal momento che non si conosce ancora una cura per contrastarla. Si tratta infatti della Sclerosi laterale amiotrofica (o malattia di Lou Gehrig), una patologia neurodegenerativa che danneggia le cellule nervose del cervello e del midollo spinale. Con l'avanzare della malattia si va sempre più a perdere il controllo dei muscoli e della capacità di muoversi.

Solitamente la patologia esordisce con dolori, crampi ai muscoli, fino ad arrivare ai primi problemi di deglutizione.

Con l'avanzare della malattia vengono meno le capacità di, tanto da rendere indispensabili i supporti vitali. La notizia si è abbattuta sulladi Eric Dane, composta dalla moglie Rebecca Gayheart, a dalle figlie Billie Beatrice e Georgia Geraldine, entrambe appena adolescenti.