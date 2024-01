"Questa è la tua faccia da c...". Ma Fedez sbaglia persona

Ascolta ora: ""Questa è la tua faccia da c...". Ma Fedez sbaglia persona"

Tempi davvero duri per i Ferragnez, con lo scandalo pandoro-gate che non accenna a placarsi e addirittura voci di dissapori all'iterno della coppia d'oro: complice forse il nervosismo di questi giorni, Fedez se l'è presa in diretta con uno dei suoi hater e ha mostrato una foto del suo presunto persecutore, senza verificare, però, che si trattasse proprio di quella persona. Uno scivolone clamoroso, che potrebbe portare anche a delle conseguenze.

Fedez contro "Davidone"

L'episodio questa mattina, durante il podcast Muschio Selvaggio. Durante gli ultimi minuti della trasmissione, un Federico Lucia decisamente infuriato ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando di uno dei suoi più accaniti hater, un certo "Davidone", reo di aver postato commenti denigratori sulla morte della cagnolina Matilda e sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni, Leone. Post carichi di odio a cui Federico Lucia avrebbe risposto, generando così un botta e risposta con il suo odiatore.

Dicendosi pronto ad assumersi ogni responsabilità, Fedez ha affermato di avere tutta l'intenzione di querelare "Davidone" una volta venuto a conoscenza di nome e cognome del personaggio. "Io e Davidone su X abbiamo una storia un po' lunga, perché aveva già detto che era contento che mi era morto il cane, e io gli avevo detto che era un co****ne" , racconta il rapper. " Qui Davidone scrive: 'Eccomi, ci metto la faccia. Così posso finalmente dire, assumendomene la responsabilità, che godo per il problemino al pancreas di Fedez'" , continua, leggendo un post dell'hater. " Davidone, questa è la tua faccia da ca**o ", sbotta Fedez, mostrando il cellulare con l'immagine del presunto odiatore. " Sai cosa mi manca, oltre alla tua faccia da ca**o? Il tuo nome, e il tuo cognome. Quando avrai i co****ni di fare il tuo nome e il tuo cognome, amico mio, potrai identificarti come uomo ".

Ormai un fiume in piena, Fedez aggiunge: "Io farò abuso di potere, perché se tocchi i miei figli io ti devasto. La gente crede che sia sbagliato? Non me ne frega un ca**o. Io andrò dalla mamma di Davidone, andrò dal datore di lavoro di Davidone, andrò dalla fidanzata di Davidone a dire: 'Vi sembra normale quello che fa questa persona qui?'".

La gaffe

Nel suo sfogo contro l'hater, Federico Lucia ha però commesso un grave errore: quello di non verificare le fonti. La foto da lui mostrata, infatti, non sarebbe quella di Davidone, bensì di un altro utente di X dal nick "Wazza", tifoso dell'Inter con oltre 20mila follower sulla piattaforma.

Proprio Wazza ha deciso di intervenire, informando tutti dell'errore. Postando su X i secondi in cui Fedez mostra quello che crede essere Davidone, Wazza commenta: "Mi sa che abbiamo un problema, ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo?".

Postando un videoselfie per dimostrare di essere proprio la persona mostrata da Fedez, Wazza poi aggiunge: "Sono ricco, prossimo anno abbonamento al primo rosso. Grazie a Fedez che non verifica le fonti, che mi mette alla pubblica gogna. Io ora avrò paura a uscire di casa perché chiunque, suggerito dal buon Fedez, potrebbe farmi del male. Come si può risolvere questa cosa qua? ".