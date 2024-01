Ferragni, nuove accuse: nel mirino 11 milioni di follower. "Account falsi o inattivi"

A un mese esatto dallo scoppio del caso Ferragni, l'influencer continua a macinare risultati negativi in termini di gradimento. L'operazione di rilancio messa in atto nelle scorse settimane non sta portando alcun frutto all'imprenditrice cremasca, che da settimane perde consensi sui social network. Chiara Ferragni si è affidata a un team di esperti - avvocati e specialisti della reputazione online - per riabilitare la sua immagine dopo il Pandoro gate. Ma la task force non è ancora riuscita nell'intento di farle riacquistare credibilità, anzi. A peggiorare la situazione ci sono gli ultimi dati emersi da una ricerca statistica, che farebbe crollare il mondo dorato della Ferragni. Secondo i dati di Inbeat.co, infatti, 11 milioni di followers dell'influencer sarebbero utenti falsi o inattivi.

Follower falsi e sospetti

Il sito, che si rivolge alle aziende in cerca di creator con reali prestazioni, consente di verifica il pubblico di un dato influencer, indentificando follower falsi, dormienti o sospetti. L'intento è quello di rispondere alla domanda per eccellenza, che si pongono le aziende in cerca di influencer, cioè quanti follower sono reali? Analizzando il profilo di Chiara Ferragni, la risposta è scioccante. Su un totale di 29 milioni di follower, solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni (il 41%) risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi. Totalmente diversa la situazione di Fedez, che non risulta avere profili fake o inattivi tra i suoi 14,8 milioni di seguaci. Per effettuare una riprova, abbiamo analizzato altri due profili, quello di Valentina Ferragni e l'account di Wanda Nara, altra popolare influencer e i risultati parlano da soli. Degli oltre 4,6 milioni di follower di Valentina Ferragni, 782mila sono inattivi o falsi (il 17%), mentre dei 16,8 milioni di seguaci di Wanda Nara, solo 2,14 milioni sono fake o sospetti (12%). Cifre irrisorie rispetto a quelle di Chiara Ferragni, la cui popolarità sembra basarsi sulla metà di ciò che appare sui suoi canali.

Tasso di coinvolgimento

Male, malissimo anche l'engagement della Ferragni. Sempre secondo i dati di Inbeat, solo l'1,58% dei suoi follower (cioè mezzo milioni di seguaci) interagisce realmente con il suo profilo commentando, mettendo un like o condividendo e salvando post e storie. Molto meglio il tasso di coinvolgimento del marito Fedez (7,99%) e persino quello di Valentina Ferragni (2,57%) e Wanda Nara (2,42%.). Sebbene ci siano quasi 12milioni di follower di differenza, le prestazioni di Chiara Ferragni si avvicinano più a quelle dell'argentina che non a quelle di Fedez. Eppure, i seguaci sono più del doppio. Un duro, durissimo colpo per la sua credibilità.

L'ultimo post e i commenti disattivati

L'attenzione per ciò che sta succedendo a Chiara Ferragni è altissima e persino la stampa estera ha dato risalto alla notizia dei guai giudiziari dell'influencer più popolare d'Italia. Lei, dopo un breve periodo di assenza dai social, ha provato a riaffacciarsi su Instagram con alcune storie, facendo leva sui figli e sulla famiglia. Una strategia mirata a scaldare il cuore dei suoi fan più assidui per superare la crisi mediatica, ma la risposta a quanto pare non è stata positiva. Il primo post social condiviso dalla Ferragni sulla sua pagina ufficiale - ovvero le immagini dell'ultimo weekend trascorso in montagna con la famiglia, ma senza Fedez - è stato un flop. Temendo la reazione negativa dei suoi seguaci, Chiara ha disattivato la possibilità di commentare il post Instagram, chiaro segnale che la risposta che il suo pubblico le sta dando in privato - tra direct e messaggi - è tutt'altro che positiva e benevola.