"Ecco perché litiga con tutti". La rivelazione di J-Ax su Fedez

J-Ax ha compiuto 51 anni lo scorso 5 agosto ed erano diverse estati che non era così impegnato nel suo lavoro come quest'anno. La reunion con Jad, con il quale forma gli Articolo 31 ha dato nuova linfa alla sua carriera e lo stesso si può dire di Disco paradise, il brano inciso insieme ad Annalisa e a Fedez, altro amico col quale ha ritrovato l'intesa dopo alcuni anni. J-Ax e Fedez sono stati distanti per diverso tempo, ad allontanarli dei fraintendimenti che hanno poi causato dei muri insormontabili. Ma il frontman degli Articolo 31 non è l'unico con il quale il marito di Chiara Ferragni ha litigato: quasi non si contano gli amici che all'improvviso si sono, o sono stati, allontanati. L'ultimo noto in ordine di tempo è Luis Sal, ma chissà quanti ce ne sono anche di meno noti, che non hanno fatto notizia.

" Con Fede forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con gli occhi dell’altro ", ha dichiarato J-Ax al Corriere della sera, spiegando perché le loro strade a un certo punto si siano separate. Ma il rapper ha una teoria sul carattere del suo collega più giovane in merito alla propensione allo scontro e alla lite: " Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato ". L'immagine di Fedez dipinto come vittima del sistema è quanto di più lontano si possa immaginare ma J-Ax è convinto della sua asserzione: " Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare ".