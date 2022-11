Ecco cosa non torna nel racconto di Disperatamente mamma

Seicentocinquantamila seguaci (più qualche curioso) si aspettavano delle risposte da Julia Elle, la blogger torinese - meglio conosciuta come Disperatamente mamma - finita al centro di una durissima polemica per le bugie raccontate ai suoi fan sulla sua vita personale, sulla quale ha basato il suo successo social. Invece le risposte non sono arrivate e la diretta di Julia Elle (dieci minuti non salvati sulla sua pagina) è servita solo a alimentare la rabbia dei seguaci e a insinuare nuovi dubbi.

Già perché a molti, il collegamento social è apparso più un "contentino" per placare gli animi, che non un modo per chiarire la controversa vicenda cominciata dieci giorni fa con l'ex compagno Paolo Paone, che ha svelato di non essere il padre di Chris, il secondogenito di Disperatamente mamma. Eppure avrebbe potuto scegliere di rispondere solo a alcune domande pur lasciando disattivati i commenti. Invece l'esito della diretta è stato un nulla di fatto ma - a giudicare da alcuni utenti - ha prodotto un nuovo fuggi-fuggi con un migliaio di utenti in meno, che hanno deciso di non seguirla più su Instagram. Sono oltre diecimila, però, quelli che Julia ha perso dallo scoppio della polemica a oggi senza contare i commenti negativi e il calo di interesse per i suoi contenuti promozionali. E, visto che le risposte da lei non sono arrivate, il popolo del web ha puntato l'attenzione sulle cose che non tornano in questa storia.

I commenti disattivati

A chi ha seguito la diretta Instagram non è sfuggito il dettaglio legato alla disattivazione dei commenti. Julia è apparsa in video e, dopo un iniziale problema audio, ha parlato per circa dieci minuti. Poche ore prima, però, aveva attivato la box delle domande nelle sue storie, lasciando credere che avrebbe risposto in diretta, cosa che in realtà non è successa. I follower collegati intorno alle ore 20.30 erano circa 15mila ma non hanno potuto fare alcuna domanda neppure nei commenti, perché la funzione era stata disattivata. " Ma se hai ricevuto tanti commenti positivi e la gente dice che le manchi e sei tranquilla, perché disattivi i commenti??? Ah falssaaaa", ha scritto un'utente su Twitter (dove l'hashtag disperatamentefalsa impazza), dando voce a una parte del sentiment social mentre un'altra ironizzava: "Indovinello: cos'è una Live con i commenti bloccati? Un monologo non richiesto". E non sono mancati neppure gli sfottò con tanto di meme di una scimmia che preme compulsivamente sulla tastiera: "Ma quanti bei cuori durante la 'diretta-monologo'. Riccardo nell'altra stanza ".

La rabbia social dopo la diretta

Disperatamente mamma ha detto che tutto è in mano agli avvocati e ha parlato di una intervista rilasciata per dire la sua verità sulla vicenda, ma in realtà non ha citato dove uscirà né quando. Una risposta troppo evasiva per placare la delusione dei fan: " Scusate 'Vita vera'? Ha messo il box domande? Ma dove? Comunque ho tutta la diretta 7 minuti e 39 secondi a dire sempre le stesse cose, senza in realtà dire nulla! Attendiamo questa intervista…", "Una diretta in cui non ha detto nulla, in cui ha giocato facile facile! Sempre più affondo, ridicola! L’intervista rilasciata sarà sicuramente concordata ". E qualcuno si è sfogato citando un passaggio della sua diretta, nella quale diceva che la vita vera è fuori dal web: " Perché quando dovete fa li sordi mettete sui social pure quante volte piritate e quando fate stronzate: 'la vita vera va affrontata fuori da Instagram?' Decidetevi ".

Perché i commenti negativi vengono eliminati

Un altro dettaglio che non è sfuggito al popolo dei social, che dopo la diretta ha ampiamento commentato sul web, è la rimozione dei messaggi negativi dal profilo di Disperatamente mamma. Una cosa che era già stata notata l'8 novembre, subito dopo lo scoppio del caso con le accuse mossele dall'ex compagno. Molti follower avevano notato l'improvvisa sparizione di foto, video e post in cui Julia compariva al fianco dell'attuale compagno, Riccardo, e dell'ex Paolo con i bambini felici. " Julia Elle 'ripulisce' il suo profilo dopo le accuse shock al suo ex: spunta una foto con la figlia che la smaschera'", avevano riportato diversi siti e quotidiani, puntando l'attenzione sull'insolito dettaglio. Un fatto che si starebbe ripetendo da giorni, secondo quanto riferito dai fan sui social: "Ancora una volta i commenti contro di lei sono stati eliminati. Questa merita di essere eliminata lei da Instagram", "E invece adesso cambia tutte le didascalie alle foto credendo che la gente sia scema. Ma forse, chi rimane lì a idolatrarla, un po' se le cerca ". E ora tutti attendono l'uscita dell'intervista rilasciata a un popolare sito internet.

