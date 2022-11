Julia Elle, la diretta Instagram di Disperatamente mamma non dà risposte

Sono rimasti delusi i follower di Julia Elle, che si aspettavano delle risposte dalla blogger dopo il caso esploso negli scorsi giorni. Disperatamente mamma ha scelto di chiarire alcuni punti piuttosto che rispondere alle domande dei fan sulla vicenda, che l'ha vista finire al centro della polemica per avere inventato alcune storie della sua vita, sulle quali ha costruito il suo successo social.

Precisazioni, chiarimenti e dichiarazioni a senso unico rilasciate in una diretta Instagram durata circa dieci minuti, nella quale non c'è stato spazio né per le domande pubbliche (nonostante ore prima Julia Elle avesse attivato il box delle domande) né per i commenti (disattivati per tutta la diretta). E allora agli oltre 20mila collegati non è rimasto altro che ascoltare. " Quando si parla di qualcosa su Instagram sembra che tutto accada su Instagram ma non è così", ha esordito Julia sulla sua pagina, dove ha proseguito: "Su questi fatti a un certo punto un giudice emetterà una sentenza. Questa è la verità e la vita vera ".

La blogger ha svelato di avere letto decine di messaggi arrivati nel suo direct e sotto ai post del suo account, nei quali i follower le chiedevano conto di quanto successo: " In questi giorni ho letto tantissimi messaggi. Mi state scrivendo che non ho dato la mia versione, non ho smentito delle cose e non ho rilasciato interviste. Perchè? Io un'intervista l'ho fatta e le dichiarazioni che avevo da fare su questo argomento le ho dette. Uscirà ma ho deciso di affidarmi a un certo tipo di giornalismo piuttosto che a un altro. Rifiutare delle interviste non significa rifiutarle tutte ".

Tutto passa nelle mani degli avvocati

Le parole di Disperatamente mamma sembrano essere rivolte in particolare a Selvaggia Lucarelli, che negli scorsi giorni aveva accusato la blogger di non voler parlare con lei del caso. Davanti ai seguaci di Instagram, Giulia ha precisato che tutto si sta svolgendo privatamente e con Paolo Paone, che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista al nostro giornale, si vedrà davanti a un giudice: " Avevo già detto che avrei affrontato tutto in tribunale e che la vita vera veniva affrontata al di fuori da Instagram. Nel frattempo io ho anche una vita, una famiglia, un lavoro e delle cose da fare che continuo a fare. In questi giorni sono stata impegnata fisicamente, ho incontrato gli avvocati e ero off line ".

"Grazie a chi ha capito"

Julia Elle ha ringraziato chi ha compreso quanto avvenuto nelle ultime due settimane, dimostrandole stima e affetto: " La maggior parte delle persone ha perfettamente capito cosa è successo e compreso perché io ho scritto delle cose nei libri. Però c'è chi non ha capito, spero che dopo che sarà uscita la mia intervista sarà tutto più chiaro". La blogger ha confermato di avere detto tutto ciò che c'era da dire in merito alla vicenda - che la vede contrapposta a quanto dichiarato dall'ex compagno - in un'intervista che uscirà a breve: "Ho delle cose da dire su questo e le ho dette. Io ci sono, continuo a fare le cose che facevo prima e stiamo bene. Io sto bene" .

Il ritorno sui social