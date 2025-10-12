Edwige Fenech: “Dopo Ballando ho riscoperto la danza. Ora prendo lezioni due volte a settimana”

Ospite nel salotto domenicale di Francesca Fialdini, Edwige Fenech ha incantato il pubblico di Da noi… a ruota libera con il suo sorriso inconfondibile e una nuova energia che nasce da una passione riscoperta: la danza. Un amore ritrovato grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, che ha rappresentato molto più di un semplice programma televisivo.

“ Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene ” ha raccontato l’attrice. “ Prendo lezioni due volte a settimana, non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. È un modo per sentirmi viva, libera, leggera. ” Parole che hanno commosso e ispirato il pubblico, mostrando un lato intimo e profondo di una donna che, a 75 anni, continua a reinventarsi con la grazia e l’ironia che l’hanno resa un’icona del cinema italiano, soprattutto negli anni Settanta.

Una danza tra passato e presente

Per la Fenech, il ballo è diventato una nuova forma di espressione: “ Il ballo è disciplina, armonia, ma anche un modo per conoscersi meglio. È come se il corpo parlasse quando le parole non bastano. ” Una dichiarazione che mostra come la danza, per lei, sia ormai parte integrante della quotidianità. Non uno sfogo momentaneo, ma un percorso personale di benessere, scoperta e vitalità.

La nuova vita in Portogallo

Oggi Edwige vive in Portogallo, accanto a suo figlio e ai nipoti. Una scelta dettata dal desiderio di tranquillità e di affetti veri, in un contesto più intimo e familiare. Ma l’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinta è rimasto lo stesso. “ La danza mi regala energia e buonumore. Quando ballo, torno ragazza, ma con la serenità che solo l’età ti dà .”

Un messaggio potente, soprattutto in un’epoca in cui si tende a guardare all’invecchiamento con timore.

Edwige Fenech dimostra invece che la, e che ogni stagione della vita può essere un’occasione per rinascere. Elegante, autentica, inarrestabile. Edwige Fenech non smette di: tra i ricordi del passato e un presente fatto di danza e nuove scoperte, la sua è una storia che continua a ispirare.