Edwige Fenech: “Dopo Ballando ho riscoperto la danza. Ora prendo lezioni due volte a settimana”

Ospite nel salotto domenicale di Francesca Fialdini, Edwige Fenech ha incantato il pubblico di Da noi… a ruota libera con il suo sorriso inconfondibile e una nuova energia che nasce da una passione riscoperta: la danza. Un amore ritrovato grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, che ha rappresentato molto più di un semplice programma televisivo.
“Da quando ho fatto Ballando ho capito che la danza mi fa stare bene” ha raccontato l’attrice. “Prendo lezioni due volte a settimana, non per gareggiare o esibirmi, ma per me stessa. È un modo per sentirmi viva, libera, leggera.” Parole che hanno commosso e ispirato il pubblico, mostrando un lato intimo e profondo di una donna che, a 75 anni, continua a reinventarsi con la grazia e l’ironia che l’hanno resa un’icona del cinema italiano, soprattutto negli anni Settanta.
Una danza tra passato e presente
Per la Fenech, il ballo è diventato una nuova forma di espressione: “Il ballo è disciplina, armonia, ma anche un modo per conoscersi meglio. È come se il corpo parlasse quando le parole non bastano.” Una dichiarazione che mostra come la danza, per lei, sia ormai parte integrante della quotidianità. Non uno sfogo momentaneo, ma un percorso personale di benessere, scoperta e vitalità.
La nuova vita in Portogallo
Oggi Edwige vive in Portogallo, accanto a suo figlio e ai nipoti. Una scelta dettata dal desiderio di tranquillità e di affetti veri, in un contesto più intimo e familiare. Ma l’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinta è rimasto lo stesso. “La danza mi regala energia e buonumore. Quando ballo, torno ragazza, ma con la serenità che solo l’età ti dà.”
Un messaggio potente, soprattutto in un’epoca in cui si tende a guardare all’invecchiamento con timore.Edwige Fenech dimostra invece che la vitalità non ha età, e che ogni stagione della vita può essere un’occasione per rinascere. Elegante, autentica, inarrestabile. Edwige Fenech non smette di sorprendere: tra i ricordi del passato e un presente fatto di danza e nuove scoperte, la sua è una storia che continua a ispirare.