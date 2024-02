Fedez ha paura dell'effetto alone: ecco perché non condivide più nulla sui social

Se è vero che a Milano "è cosa nota" l'aria di crisi che c'è tra Chiara Ferragni e Fedez, in tutta Italia ormai si vede, palesemente, il distacco social del rapper nei confronti della moglie-influencer (e viceversa) ormai mollata quasi quotidianamente da grandi marchi e aziende che vogliono prendere le distanze da lei dopo l'affaire Balocco. È sicuramente un pandoro indigesto sotto tutti i punti di vista visto che Fedez non ha più ricondiviso, ripostato o effettuato altre operazioni su Instagram assieme alla moglie da quasi due mesi.

La distanza sui social

L'ultima volta che si sono mostrati ai loro milioni di follower insieme e sorridenti era il 10 dicembre 2023 in quel di Saint Moritz dove erano innamorati e felici prima del ciclone natalizio che avrebbe travolto la Ferragni e dalla quale, come le sabbie mobili, non è più riuscita a venirne fuori. Dopo quella vacanza insieme non c'è più stata alcuna condivisione, contenuto o commenti reciproci sui loro profili. Tutto questo segue anche l'unica e plateale difesa (ma che va al di là del loro "rapporto-social") del rapper quando criticò aspramente i giornalisti per aver messo le tende sotto casa loro per controllare i movimenti della Ferragni e le piogge di critiche anche quando attaccò Myrta Merlino sulle notizie "importanti" di cui occuparsi davvero.

La strategia della "dissociazione"

" Dal punto di vista del marketing, la dissociazione dei contenuti costituisce una strategia volta a salvaguardare l'immagine di entrambe le persone coinvolte ", ha spiegato al Messaggero Ruben Santopietro, tra i maggiori esperti di marketing e amministratore delegato e fondatore di Visit Italy. Dietro alla scelta dei Ferragnez, dunque, " si permette una gestione più precisa delle immagini personali, evitando che eventuali controversie o polemiche legate a uno dei partner influiscano automaticamente sull'altro" . Per tutelare la loro reputazione, quindi, entrambi hanno deciso di separare i loro brand perché di fondamentale importanza " nel mondo del personal branding e del marketing personale, sopratutto in casi come questo", sottolinea Santopietro

Che cos'è l'"effetto alone"