"A Milano è cosa nota...". Viene fuori la verità sulla crisi dei Ferragnez

Il 2024 per i Ferragnez non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi. La sanzione comminata dall'Antitrust a Chiara Ferragni per il caso della beneficenza legata all'operazione dei pandori Balocco ha dato la stura a una serie conseguenze non gradevoli per l'influencer. A partire dall'iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata da minorata difesa, proseguendo con la caduta libera dei follower, suo vero bacino di guadagno, per arrivare alla crisi con il marito Fedez. Nel mondo reale, o forse in quello ideale, la crisi familiare dovrebbe assumere una posizione primaria in una ipotetica piramide di priorità ma finora i momenti problematici in famiglia sono serviti a creare hype e interazioni. D'altronde, questo è il mondo dei social. Ma ci sono dei retroscena, rivelati dal settimanale Oggi, sulla crisi in atto dei Ferragnez che potrebbero spiegare molto bene il loro comportamento.

A far scoppiare la voce che tra i due ci fosse crisi è stata Selvaggia Lucarelli, riconducendo le tensioni tra i due al video scomposto di Fedez contro i giornalisti nei giorni di massima attenzione mediatica al caso Balocco. Mentre Ferragni e il suo team di comunicazione valutavano le migliori strategie di comunicazione, il rapper faceva l'unica cosa che non avrebbe dovuto fare: esporsi con arroganza davanti ai media che ti tengono gli occhi addosso. Una certa mancanza di furbizia, se vogliamo dirla così, ma ci sarebbe anche altro dietro le tensioni. E non sarebbe riconducibile al caso del pandoro.

" La distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d'aria già una manciata di mesi fa, a Milano, erano cosa nota ", si legge nell'articolo pubblicato dal settimanale, in cui si fanno risalire i problemi di coppia già allo scorso anno. Quindi, il caso del pandoro potrebbe essere solo l'ultima goccia di un vaso già traboccante, che ora avrebbe straripato. Sempre secondo "Oggi", la coppia sarebbe stata in procinto di allontanarsi già nei mesi precedenti ma la complicanza clinica di Fedez, che l'ha costretto a un ricovero di urgenza per un'ulcera che gli ha fatto rischiare la vita, avrebbe messo tutto in pausa. L'influencer ha continuato a stare al fianco del marito in un momento così difficile e poi tutto il resto ha continuato a scorrere.

Ma ci sarebbe anche un'altra ragione dietro quella che, secondo molti, sarebbe ormai solo una coppia di faccia. Ossia l benessere dei bambini. I figli di Ferragni e Fedez sono ancora molto piccoli, il più grande non ha nemmeno sei anni, la piccola ne deve ancora compiere tre, quindi il loro obiettivo sarebbe quello di cercare di farli crescere in armonia e serenità con entrambi i genitori in casa. Certo, vivere da separati sotto lo stesso tempo in una casa da centinaia di metri quadri può non essere così difficile come per chiunque altro abiti in un appartamento "normale".

Le lingue più biforcute sussurrano che una delle ragioni che poterebbe spingere i due a continuare nella narrazione di coppia siano i guadagni: se si spezza il legame tra i Ferragnez, cosa accadrebbe al loro impero? Parte della loro fortuna è costruita proprio sull'essere una coppia. Solo il tempo saprà dare delle risposte.