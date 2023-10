Stadi sold out e alberghi pieni: così Taylor Swift sta "trascinando" l'economia Usa

Il match di Nfl tra Kansas City Chiefs e Chicago Bears disputato lo scorso 24 settembre è terminata 41-10. Un importante successo per la formazione di Reid, ma la notizia non è questa. A stupire è stata l’elevata richiesta di biglietti per la partita, decisamente superiore alle attese. Facile intuire il motivo dietro questa clamorosa caccia al ticket: Taylor Swift. No, la popstar non ha iniziato a giocare a football americano, ma ha iniziato una relazione con il tight end dei Chief Travis Kelce. Centinaia di persone hanno dunque acquistato i biglietti per vedere da vicino il nuovo fenomeno degli Stati Uniti, una vera e propria macchina da soldi in grado di risollevare l’industria musicale a stelle e strisce e aiutare l’economia locale grazie ai suoi concerti.

Il web è andato letteralmente in tilt quando le telecamere hanno inquadrato Taylor Swift nel palco dei vip con la famiglia e gli amici di Travis Kelce. Secondo quanto calcolato dai media americani, durante la trasmissione della partita la Fox ha inquadrato la popstar ben nove volte. Una mania che si è ripetuta nell’ultima partita disputata dai Chiefs contro i New York Jets, vinta 23 a 20. Come riportato da Cnn Business, i biglietti per la partita sono aumentati del 40 per cento, con il prezzo medio passato da 89 a 119 dollari. Un impatto reale degno di nota anche nel football americano per una cantautrice in grado di spostare gli equilibri nell'economia del Paese.

Sesto tour di concerti della sua breve ma sgargiante carriera, l’Eras Tour ha tracciato un solco. A solo un terzo del suo percorso, è destinato a diventare il più grande di sempre. Come evidenziato dal Time, le ripercussioni della Taylor Swift mania sono visibili a occhio nudo: ogni città in cui si è esibita ha visto un sensibile aumento delle entrate grazie alle centinaia di migliaia di partecipanti ai concerti. I numeri non lasciano spazio a dubbi: incasso di 2,2 miliardi di dollari solo nella vendita dei biglietti in Nord America e centinaia di milioni di stream.

Gli Stati Uniti ringraziano, ma anche gli altri Paesi: l’Eras Tour toccherà cinque continenti per un totale di 146 concerti. 48 di questi si terranno in Europa, in Italia appuntamento il 13 e il 14 luglio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il giro del mondo di Taylor Swift terminerà nel novembre del 2024. “Siamo in un’economia dell’esperienza in cui le persone desiderano uscire e partecipare a eventi sociali” , le parole di Alice Enders, analista del settore musicale presso Enders Analysis: " Non sorprende che le persone si accalchino per vivere questa esperienza dell'Eras Tour in quello che è sempre più un ambiente altrimenti digitale in cui viviamo ”.