Eleonora Giorgi, i 70 anni e la storia d'amore con Massimo Ciavarro

Settant'anni fa nasceva Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate e rappresentative del cinema italiano. L'esordio a soli 19 anni nel film "Roma" di Federico Fellini le ha spalancato le porte della cinematografia, dove ha rivestito ruoli iconici in film indimenticabili come "Nudo di donna", "Mani di velluto" (con Adriano Celentano), "Mia moglie è una strega" (con Renato Pozzetto) e "Borotalco" (con Carlo Verdone), che gli fa ottenere un David di Donatello e un Nastro d'Argento. Richiestissima anche in televisione, dove ha recitato in numerose fiction ("Festa di Capodanno" e "Lo zio d'America"), Eleonora Giorgi ha ottenuto riconoscimenti e successi nella sua lunga carriera, ma è anche per la cronaca rosa, che è stata molto amata dal pubblico. La storia d'amore con il collega Massimo Ciavarro, nata sul set di "Sapore di mare 2" negli anni '80, ha scaldato il cuore dei fan almeno fino al definitivo addio avvenuto nel 1996.

Rizzoli e il divorzio

Eleonora Giorgi ha 26 anni quando sposa l'editore Angelo Rizzoli, dal quale ha il primo figlio Andrea. La relazione però termina bruscamente quando Rizzoli finisce al centro dello scandalo P2 e viene arrestato nel 1983. L'uomo trascorrerà in carcere tredici mesi, ma nel frattempo l'attrice presenta le carte del divorzio. Il cinema è il suo rifugio in questo momento difficile e ottiene grande successo con "Grand Hotel Excelsior" e "Mani di fata" prima di essere scelta da Bruno Cortini per il sequel di "Sapore di Mare".

L'incontro sul set

È il 1983 e Eleonora Giorgi ottiene il ruolo di Tea Guerrazzi in "Sapore di mare 2 - Un anno dopo". Nel cast c'è anche Massimo Ciavarro, che recita il ruolo di Fulvio Comanducci, e tra i due - che per esigenze di copione amoreggiano sul set - scocca la scintilla. " Non la conoscevo, ma avevo visto sue foto. Mi piaceva tantissimo. Ero imbarazzatissimo ma mi colpirono le sue parole, mi disse di giocare e ridere ", racconterà anni dopo Ciavarro, parlando del loro primo incontro. La passione li travolge ma Eleonora Giorgi è ancora troppo esposta a livello mediatico - a causa della vicenda di Rizzoli e del divorzio - per godersi il suo nuovo amore alla luce del sole.

La vita in campagna

Dopo avere finito le riprese di "Vediamoci Chiaro", nel 1984, Eleonora Giorgi decide di prendere le distanze dalla scena pubblica per fare calmare le acque. I guai giudiziari dell'ex marito, infatti, sembrano condizionarla e l'attrice si rifugia con Massimo in campagna, dove vive due anni lontano da tutto e tutti tra animali e vita campestre. Ciavarro apre addirittura un'azienda agricola e fino al 1986 la coppia rimane ai margini dello showbiz.

Il ritorno al cinema

Nel 1986 Eleonora Giorgi accetta di far parte del cast di "Giovanni Senzapensieri" e recita nel film per la televisione "Atto d'amore". La storia d'amore con Massimo Ciavarro prosegue spedita ma la coppia cerca di mantenere privato il sentimento, rimanendo lontana da gossip e pettegolezzi. Anche l'attore è molto impegnato e torna da protagonista al cinema nel film cult "Grandi magazzini" e in tv con "Affari di famiglia".

La gravidanza e la nascita di Paolo

Dopo avere recitato in "Compagni di scuola" di Carlo Verdone - è il 1988 - si parla di possibile matrimonio per Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ma i due preferiscono vivere la loro vita in campagna dove producono olio e allevano animali. " Preferivamo quello ai film ", confesserà Ciavarro anni dopo. Alla fine del 1990, Eleonora rimane incinta e il 22 ottobre 1991 nasce Paolo Ciavarro. L'attrice si allontana nuovamente dalla scena pubblica per crescere il piccolo Paolo e godersi l'amore del compagno al riparo dalle attenzioni di paparazzi e curiosi.

Il matrimonio

A dieci anni di distanza dal loro primo incontro, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sposano nel 1993. Le nozze sono private e non ci sono foto di quel momento, che vede partecipe anche il piccolo Paolo, che ha poco meno di due anni. Dopo le nozze l'attrice e Ciavarro tornano alle loro occupazioni, in campagna, ancora lontani dai set ma molto attivi nell'imprenditoria agricola tra serre, giardini e animali.

Il divorzio

Tre anni dopo, senza troppo proclami, i due attori si dicono addio. È il 1996 e Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro divorziano. La decisione, si scoprirà anni dopo, viene presa dall'attrice: " Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffale ". Pubblicamente, però, la coppia non darà mai spiegazioni se non di recente. Per la Giorgi il 1996 rappresentata il fallimento coniugale ma anche il ritorno in tv con due serie "Uno di noi" e "Mamma, mi si è depresso papà" oltre a ricevere il Premio "François Truffaut" alla carriera al Giffoni Film Festival.

L'affetto e la stima

Nonostante l'addio Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro rimangono uniti. La stima e l'affetto reciproco non svaniscono. Si presentano fianco a fianco alla consegna dei Nastri d'Argento nel 2006 e tornano sul set insieme nel film "Agente matrimoniale". Nel 2009, quando la Giorgi dirige il suo secondo film da regista, "L'ultima estate", chiama l'ex per sostenerla e il film viene prodotto insieme a Ciavarro. La fine della relazione ha segnato, però, l'attore, che di recente ha confessato: " La nostra separazione è stata molto dolorosa. Dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto insieme, debbo dire che ci ho messo del tempo per riprendermi. Sono stato parecchio male ".

La reunion nel 2020