Eleonora Giorgi: "Ho sofferto nel vedere Paolo al Gf Vip, poi ho cambiato idea"

Le vicende sentimentali di Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip hanno spesso coinvolto anche la madre, l’attrice Eleonora Giorgi, che ha ammesso di aver inizialmente sofferto nel vedere il figlio rinchiuso tra le mura di Cinecittà.

“ All’inizio vedere mio figlio sotto le telecamere 24 ore su 24, mi inquietava – ha raccontato l’attrice in una intervista a Libero - .Lui è sempre stato un ragazzo molto riservato e temevo che potesse angustiarsi eccessivamente ”. La Giorgi, tuttavia, ha accettato la scelta di Paolo Ciavarro di partecipare al Gf Vip, pur consapevole di quanto sia riservato e pur avendo sofferto molto nel vederlo a sua volta stare male dopo la notizia della pandemia.

“ Avendo un’affinità spirituale, se Paolo sta male io sto ancora più male, poi tutto è cambiato... – ha ammesso Eleonora Giorgi, riconoscendo in Alfonso Signorini un professionista in grado di tutelare Ciavarro così come tutti gli altri concorrenti, preservando i loro sentimenti - . Vedo mio figlio molto centrato e molto amato dal pubblico e questo mi riempie di gioia, ma devo anche ringraziare Alfonso Signorini: ho capito che ha sempre protetto i sentimenti di tutti e anche di Paolo di cui, credo, riconosca l’educazione ”.

Osservando il Gf Vip, le dinamiche che lo hanno governato e il modo in cui Ciavarro ha reagito, quindi, la Giorgi si è tranquillizzata. Anche dopo l’inizio della relazione tra Paolo e Clizia. E proprio riguardo la Incorvaia, l’attrice ha speso solo parole positive. “Ho sentito Clizia appena uscita dalla Casa e la trovo una ragazza deliziosa che proviene da una bellissima famiglia piena di bei sentimenti – ha sottolineato - . Non voglio però essere una mamma invadente perché è giusto che mio figlio viva in totale libertà questo amore ”.

Dopo alcune dichiarazioni in merito alla storia tra Paolo e Clizia, dunque, Eleonora Giorgi ha scelto di fare un passo indietro e guardare da lontano l’evoluzione di questo amore che, visto i presupposti, potrebbe essere destinato a durare.