Eleonora Giorgi: "La scienza ha fatto il possibile ma il tumore continua a crescere"

" Il responso è faticoso e duro ma lotto affinché ogni giorno sia speciale ". Le parole che Eleonora Giorgi ha pronunciato a Verissimo nel corso dell'ospitata di domenica 24 novembre raccontano della tenacia dell'attrice nella lotta al cancro. Da oltre un anno Eleonora Giorgi sta combattendo per sconfiggere un tumore al pancreas ma nonostante le cure e l'intervento chirurgico, la malattia progredisce.

Come sta Eleonora Giorgi

" Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che si è quasi esaurita, per combattere la vivacità aggressiva della malattia fatta di metastasi e sofferenza, la scienza mi dice che, anche se non in modo devastante, il tumore continua a crescere", ha dichiarato Eleonora Giorgi in collegamento con Silvia Toffanin, proseguendo: " Questo non è un responso favorevole, però, continuo a rimanere fiduciosa e a continuare a lottare ". Dopo essersi sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e a un intervento chirurgico, le condizioni di salute dell'attrice non sono migliorate e la comparsa di alcune metastasi ha complicato il suo quadro clinico.

La speranza nella ricerca

Una situazione complessa e delicata alla quale Giorgi cerca comunque di reagire: " Ci sono sempre altri farmaci però. Cerco di vivere ogni giorno in modo speciale e ci riesco grazie ai miei figli, al mio nipotino, a te Silvia e al pubblico. Lotto per mantenere un barlume di vita vera e sincera e non essere semplicemente una persona ospedalizzata ". Le ultime ricerche potrebbero aiutarla a rallentare la corsa del cancro ma il figlio Andrea, anche lui in collegamento con Verissimo, ha parlato delle difficoltà di questa nuova strada: " Anche se la vedi bene, mamma è molto intossicata. Siamo in un momento in cui vogliamo farla stare meglio per poi decidere quello che si potrà fare e se potrà entrare nei nuovi studi di ricerca. Mia mamma, viste le sue condizioni, può entrare all'interno di una serie di studi, però, non è mai facile valutare le condizioni di un paziente oncologico" .

