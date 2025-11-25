Elisabetta Canalis, il libro sui cani e la "simpatia" con Alvise Rigo: "Lui è molto divertente"

Elisabetta Canalis è il personaggio del momento. Protagonista indiscussa della cronaca rosa dell'ultimo periodo - per la presunta storia d'amore con l'ex campione di rugby Alvise Rigo - l'ex velina di Striscia la Notizia è al centro della scena per l'uscita del suo libro dedicato ai cani "Una zampa sul cuore". Proprio per presentare il volume Canalis è rientrata a Milano e ha rilasciato una serie di interviste per parlare del progetto letterario, che ha finalità benefiche, ma si è fatta anche immortalare insieme a Rigo, alimentando i pettegolezzi sulla loro liaison.

Il libro dedicato ai cani

Dopo un lavoro durato diversi mesi - e portato avanti in mezzo a una serie di altri impegni professionali che l'hanno vista fare la spola tra Los Angeles e Milano dalla scorsa primavera - Elisabetta Canalis ha pubblicato "Una zampa sul cuore", un libro sull'amore per i cani con cui l'ex velina ha voluto lanciare un messaggio importante: " Con le mie pagine vorrei spingere le persone ad andare nei canili e adottare un piccolo amico". Come ha fatto lei che, nel corso degli anni, ha salvato, adottato e tenuto in stallo momentaneo molti amici a quattro zampe le cui storie sono finite nel libro. L'opera di Elisabetta Canalis non è solo un libro ma anche un progetto benefico perché tutti i proventi delle vendite andranno all'associazione "Save the dogs" e al rifugio "I fratelli minori" di Olbia.

La storia con Alvise Rigo

Oltre agli impegni legati al libro, a Milano Elisabetta Canalis ha trovato il tempo anche di riaccendere i gossip sulla presunta storia con Alvise Rigo. L'ex velina e lo sportivo hanno viaggiato sullo stesso treno insieme ad altri amici comuni e su Instagram hanno condiviso diverse foto delle ore trascorse insieme. Nessuno dei due ha ancora confermato se è in corso una frequentazione, ma a proposito di Alvise, Elisabetta ha spiegato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: " Sul set di Physical Italia ho legato moltissimo con un gruppo di partecipanti.

Fra loro, la persona con cui c'è stata più intesa è Alvise, anche perché lui è molto divertente". A detta degli esperti dil'iniziale "simpatia" si sarebbe già trasformata in qualcosa di più serio, ma al momento la coppia non sembra essere pronta a ufficializzare la frequentazione.