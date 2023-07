"Ha successo perché è bella". Jo Squillo e quella frecciatina su Elodie

Gli anni '90 sono ormai un ricordo lontano per Jo Squillo che, insieme a Sabrina Salerno, è stata una delle icone musicali di quegli anni. Hot pants, tutine aderenti e tanto sex appeal hanno fatto da cornice alla loro carriera e oggi, a distanza di tre decenni la Squillo confessa: " Dovevamo andare in giro con dieci guardie del corpo" .

Quei momenti d'oro fatti di ospitate, cachet da capogiro e richieste provenienti da ogni angolo d'Europa, però, sono finiti. Oggi l'industria discografica è sempre più competitiva e complessa e vivere di royalties, come una volta, è quasi impossibile. " Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto", ha confessato l'artista nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ciò che non è cambiato, secondo Jo Squillo, è la necessità di dovere apparire per poter vendere e da questo punto di vista l'età anagrafica non aiuta. "L'industria discografica favorisce il giovane perché può gestirlo. Per fortuna i ragazzi di oggi sono parecchio determinati e hanno le proprie etichette" , ha dichiarato l'artista che, dopo la partecipazione al Grande fratello vip 2021, è tornata a dedicarsi alla sua passione per la musica, facendo la dj in giro per l'Italia e non solo.

Jo Squillo e la frase su Elodie