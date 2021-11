"I celiaci fanno vivere male gli altri": ennesimo scivolone di Jo Squillo

Jo Squillo nella casa del Grande fratello vip si sta facendo ricordare più per le frasi fuori luogo che non per un percorso interessante all'interno del gioco. Molti telespettatori, infatti, si dicono stufi di vedere la showgirl che si cimenta in discorsi spinosi, anche su questioni mediche, dai quali emergono pericolose falsità proprio da parte di Jo Squillo, che vanno ad alimentare credenze popolari lontani da quelle che sono le verità scientifiche. Nelle ultime ore, la concorrente è cascata nuovamente in un discorso che ha fatto indignare il pubblico a casa e stavolta nel suo mirino sono finite le persone celiache.

Nella Casa, una delle gemelle Selassiè soffre di questa patologia, pertanto è costretta a seguire una dieta particolare che non deve prevedere glutine nelle preparazioni. Tutti sono a conoscenza del problema di cui soffre Jessica e provano a venirle incontro ma quando è stato il turno di Jo Squillo ai fornelli qualcosa è andato storto. La showgirl ha deciso di preparare le frittelle ma non ne ha previsto una porzione senza glutine, preparata con una farina speciale e con padelle non contaminate. Non appena la più grande delle sorelle Selassiè si è accorta che non era stata prevista la sua preparazione, è corsa in cucina per mettersi ai fornelli ma a quel punto ha sbottato contro Jo Squillo.

" Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere. Per quanto riguarda il pranzo, mi pare che tu abbia sempre mangiato con tutti quanti! Sono le tre e devo ancora buttarmi giù la pasta ", ha detto con fastidio Jessica Selassiè. La rabbia della concorrente di origine etiope è stata tale che la sua furia non si è fermata a queste parole: " A me di te non interessa, sto pensando a me adesso! L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita, la mia no ". Il riferimento della Selassiè è al fatto che Jo Squillo sia (quasi) vegana, argomento sul quale spesso catechizza nella Casa cercando di "traviare" altri verso la sua filosofia, alterandosi se quando si acquista la spesa non vengono considerate le sue esigenze.