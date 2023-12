Elodie e Annalisa insieme sul palco: il dettaglio hot scatena i social

Chiusura con il botto per il tour nei palazzetti di Elodie. Così, nell’ultima data dei suoi concerti, la cantante ha deciso di sorprendere i fan, rendendoli felici e accontentandoli con un duetto che in tantissimi aspettavano, quello con Annalisa. Le due ex allieve di Amici, si sono esibite regalando una performance che ha coronato uno spettacolo memorabile al Mediolanum Forum di Assago. Come sempre, i più "attenti" non hanno perso occasione per notare qualche dettaglio in più.

Elodie e Annalisa insieme sul palco

Le due regine del pop italiano in un primo momento hanno cantato il tormentone estivo di Annalisa, Mon Amour, e poi uno dei maggiori successi di Elodie, Ciclone. Entrambe hanno dominato il palco del Forum facendo scatenare tutti i 12mila fan presenti, indossando body e pantaloni a vita alta la prima, e gonna rossa con spacco la seconda. Una serata all’insegna dell’emozione, tanto che alla fine del duetto, la super ospite ha voluto ringraziare la collega e dunque, ha detto: “Devo dirti grazie, sono felice come una bambina. Questa è la prima volta che cantiamo insieme e spero la prima di una lunga serie”. “Sicuramente”, ha replicato Elodie. Insomma, un vero e proprio manifesto di solidarietà femminile, che non lascia spazio ai “malpensanti” che ipotizzano una rivalità tra le due.

io sto cercando tutti i video possibili immaginabili di Elodie e annalisa



VIGLIO TUTTE LE ANGOLAZIONI !!!!!!!pic.twitter.com/CnwCqExQiN — ~ (@fpoibasta) December 10, 2023

Sono tantissimi i video dell’esibizione ripresi dai fan e circolati in rete. Tra questi, uno in particolare ha immortalato un “incidente hot”. Elodie, infatti, nell’abbracciare la collega da dietro con la mano le ha sfiorato il seno. Inutile dire quanto il mondo del web sia letteralmente impazzito per il tocco, probabilmente involontario. Così, qualcuno ha prontamente commentato con un pizzico di ironia: “Mano in fuorigioco”.

Elodie e il duetto con Renato Zero

L’esibizione con Annalisa si aggiunge ai magnifici duetti che in questo tour di Elodie ha regalato ai suoi fan: da Giorgia, a Marco Mengoni, sino a Renato Zero. Proprio con quest’ultimo, ha duettato al Nelson Mandela Forum di Firenze, in uno dei brani più iconici del cantautore, Nei giardini che nessuno sa. Alla fine della performance, Renato Zero aveva dedicato parole di stima e affetto all’ex allieva di Amici, la quale non era riuscita a trattenere le lacrime: “Mi piace avere avuto una piccola parte di questa meravigliosa carriera”.

Una grande emozione per la cantante che aveva deciso di condividere quel momento insieme a tutti i suoi follower, postando il video del duetto e aggiungendo anche una didascalia a corredo: “E poi…silenzi. Grazie infine Renato Zero”.