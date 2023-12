Sale sul palco Renato Zero e Elodie piange. Ecco perché

Grandi emozioni per Elodie durante uno dei suoi concerti che ha collezionato l’ennesimo sold out. La cantante, infatti, nella tappa tenutasi ieri sera, al Nelson Mandela Forum di Firenze, ha avuto il piacere e l’onore di ospitare sul palco Renato Zero. Così, i due hanno regalato un emozionante duetto al pubblico presente, che non è riuscito a contenere l’entusiasmo, scatenandosi con urla e applausi al termine della loro esibizione.

L’esibizione e le parole di Renato Zero

Elodie e Renato Zero hanno duettato in uno dei brani più iconici del cantautore, Nei giardini che nessuno sa. Alla fine della performance, Renato Zero ha dedicato parole di stima e affetto all’ex allieva di Amici, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mi piace avere avuto una piccola parte di questa meravigliosa carriera”.

Una grande emozione per la cantante che ha deciso di condividere quel momento insieme a tutti i suoi follower, postando il video del duetto e aggiungendo anche una didascalia a corredo: “E poi…silenzi. Grazie infine Renato Zero”. Tantissimi i commenti ricevuti, tra cui quello dell’attuale fidanzato di Elodie, Andrea Iannone, che non ha mai smesso di starle vicino in questi giorni, accompagnandola in tutte le date del tour: “Sempre più. Proud of you”, ha scritto il pilota di Moto GP.

Elodie e le recenti polemiche

La cantante non passa mai inosservata e, nonostante i grandi consensi di pubblico e di critica, finisce spesso al centro delle polemiche. Proprio recentemente, infatti, la scelta di uno degli outfit indossati nel corso di un concerto nella Capitale, al Palazzo dello Sport di Roma, non è passata inosservata. Si tratta di una gonna rossa con uno spacco davvero vertiginoso, che ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Da una parte, ci sono stati coloro che hanno difeso la scelta della cantante, rivendicando la sua libertà nel poter indossare – come tutti – quello che vuole; dall’altra, c’è chi, invece, l’ha definito inadeguato, perché troppo provocante.

Immediata la replica di Elodie, che ha deciso di intervenire direttamente dicendo la sua sulla vicenda: “La tengo como todas”, nonché “Ce l'ho come tutte”, aveva scritto su X (ex Twitter). Una frase che è una diretta citazione di Laura Pausini. Quest’ultima, infatti, utilizzò queste parole in occasione di un concerto in Perù nel 2014, quando a causa di un problema con l’abito di scena fu costretta ad esibirsi con una vestaglia addosso. Insomma, possiamo affermare che ad Elodie non manca di certo l’ironia.