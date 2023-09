Elon Musk ha avuto un terzo figlio con Grimes: ecco come si chiama

Elon Musk e la musicista canadese Grimes hanno un terzo figlio segreto. La rivelazione è arrivata da una nuova biografia del magnate di SpaceX e Tesla scritta da Walter Isaacson, la stessa nella quale si sostiene che l'imprenditore sudafricano avrebbe spento i satelliti Starlink in Ucraina. La notizia è stata ripresa in un post su X (il vecchio Twitter) da Pop Base, pagina dedicata e news del mondo dello spettacolo, a cui il tycoon ha risposto.

Come si chiama il nuovo figlio di Elon Musk

L’età del bambino è sconosciuta e il suo nome è particolare tanto quanto quello dei suoi fratelli: Techno Mechanicus, soprannominato Tau. Non è la prima volta che l’ormai ex coppia mantiene segreta una nuova nascita. Nel marzo 2022, Grimes – alias di Claire Elise Boucher – ha rivelato l’esistenza della figlia Exa Dark Sideræl Musk (soprannominata Y) ad un giornalista di Vanity Fair durante un’intervista solo perché si è sentito il suo pianto. In quell’occasione, la cantante ha ammesso anche che la bambina è nata da maternità surrogata.

La reazione dei social

Internet si è già scatenato con i meme, con riferimenti ai Transformers, ai Simpson, a vecchi cartoni animati e al popolare universo fantascientifico di Warhammer 40.000, dove esiste un’organizzazione chiamata “Adeptus Mechanicus”, composta da scienziati e ingegneri fanatici che guardano alla tecnologia come opera del divino. La notizia, però, non ha avuto la stessa eco mediatica dell’annuncio del primo figlio di Musk e Grimes nel 2020, che ha dato il via al trend dei nomi improbabili: X Æ A-Xii.

Al momento non è noto se il piccolo Tau si trovi con la madre o con il padre. La coppia è formalmente separata dal 2021, anche se Grimes ha definito lo stato della loro relazione come “fluida” e Musk ha parlato di semi-separazione: “ Ci amiamo ancora, ci vediamo spesso e siamo in ottimi rapporti ”.