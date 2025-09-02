Emilio Fede, i funerali giovedì a Segrate

A 94 anni si è spento Emilio Fede dopo una vita spesa per il giornalismo. È stato uno dei volti di punta della Rai tra gli anni Settanta e Ottanta per poi sbarcare a Mediaset, dove ha scritto la storia dirigendo il Tg4. Si è spento nella Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, ed è a Segrate che verranno celebrati i funerali, su disposizione della famiglia. Le esequie sono in programma per giovedì alle 16 nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2. A celebrare la funzione sarà il parroco don Gianni Cazzaniga. " Lo abbiamo concordato con la famiglia ", ha spiegato all'Ansa il sacerdote.

" Con profondo dolore, la famiglia tutta annuncia la scomparsa di Emilio Fede, amato fratello, padre e nonno, giornalista e volto storico del panorama televisivo italiano. Emilio Fede ha rappresentato una figura di spicco nel mondo dell'informazione, lasciando un'impronta indelebile nella storia del giornalismo italiano. Con il suo stile unico e la sua capacità di raccontare con passione e dedizione gli eventi più significativi, memorabili le sue dirette, ha saputo informare e intrattenere milioni di telespettatori, attraversando epoche di grandi cambiamenti ", si legge nella nota diffusa dalla Fondazione Emilio Fede.

" Nel corso della sua lunga carriera, Emilio Fede ha ricoperto ruoli di grande prestigio e responsabilità, contribuendo a innovare il linguaggio televisivo e a formare generazioni di cronisti. Il suo lavoro, spesso accompagnato da opinioni vivaci e controverse, è diventato il simbolo di un giornalismo che non ha mai temuto di prendere posizione. Il suo lascito professionale e umano rimarrà un punto di riferimento, non solo per il mondo dell'informazione, ma anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato o criticato, ma mai ignorato ", conclude la Fondazione.