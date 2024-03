“Eri falsa già 9 anni fa”. Una foto di Chiara Ferragni finisce nella bufera

Siamo tornate alle solite, più o meno. Lo scenario è lo stesso ma le critiche non arrivano per puro divertimento. Anzi, si sono fatte più accese del solito. Dopo il pandoro-gate, sappiamo fin troppo bene che la vita di Chiara Ferragni non è più la stessa. Il suo impero fatto di pubblicità e di (falsa) beneficenza si è sgretolato di giorno in giorno e non sono bastate le ultime interviste che l’influencer ha rilasciato alla stampa per risolvere la situazione: oramai la Ferragni ha perso il suo appeal. Lei, però, nonostante tutto, cerca di tornare al suo lavoro e di pubblicare foto sul suo profilo social, in attesa che arrivi qualche apprezzamento dai suoi pochi fan rimasti. Ma in realtà le cose non stanno andando affatto bene. Di recente ha riaperto i commenti sia alle storie su Instagram che ai suoi post ed è lì che si mette in scena una vera e propria battaglia tra sostenitori e detrattori. Ovviamente alla luce di quanto è accaduto negli ultimi mesi, anche i commenti degli “hater” si sono fatti più pungenti. La Ferragni cerca di riparare ma ha perso il suo tocco magico.

Nel mirino, questa volta, sono finite due foto che Chiara ha pubblicato. Una è più recente nelle sue storie - appena 19 ore fa - e poi successivamente anche nel suo feed che è un pò più datata. In una si mostra felice e sorridente con un tramonto alle spalle, l’altra è una foto più artistica e professionale che di sicuro farà parte del suo archivio. La particolarità è che, le foto in questione, non sono recenti ma risalgono entrambe al 2015. Era il periodo in cui l’influencer si affacciava al pubblico dei social e prima ancora che si affermasse come modello di imprenditrice digitale anche nel nostro Paese. Ma più che altro, le foto mostrano una Chiara Ferragni con un colore di capelli diverso dal solito.