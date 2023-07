"Ero schiavo dell’alcol". La confessione choc di Tom Holland

Uno degli attori più popolari della sua generazione e che si è fatto conoscere al grande pubblico anche per le interpretazioni in Spider-Man, Tom Holland, ha rivelato di aver trascorso un lungo periodo senza potersi liberare dall'ossessione del bere. Durante un'intervista nel podcast On Purpose con Jay Shetty ha vuotato il sacco e raccontato i mesi da incubo appena trascorsi.

Holland: "Pensavo solo a bere"

Una confessione a tutti gli effetti visto che il racconto sulla schiavitù alcolica ha inizio l'anno scorso con " un Natale molto, molto alcolico ". I buoni propositi per il 2023 hanno sortito un breve ed effimero effetto a gennaio che avrebbe trascorso senza bere ma il suo cervello non riusciva a liberarsi da quel pensiero che lo tormentava come un'ossessione. " Tutto quello a cui riuscivo a pensare - ha raccontato Holland - era bere qualcosa. Mi ha davvero spaventato ". Come aveva tentato di fare in gennaio, ecco che in primavera ha provato a resistere per un altro mese ma non è stato semplice. " Mi sentivo come se non potessi essere socievole. Mi sentivo come se non potessi andare al pub e bere una soda al lime. Non potevo uscire a cena. Stavo davvero, davvero lottando ".

In quale modo, però, è riuscito a voltare pagina: la piena consapevolezza del suo problema e (non l'ha specificato) eventuali aiuti esterni lo hanno aiutato a smettere di bere per alcuni mesi e festeggiato, lo scorso 1° giugno, un compleanno sereno che ha considerato " il più felice che abbia mai vissuto in vita mia ".

I nuovi benefici