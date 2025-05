Eurovision, Michelle Hunziker omaggia l'Italia ma non viene trasmesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è conclusa la 69a edizione dell'Eurovision Song Contest che ha incoronato il cantante dell'Austria JJ e la sua Wasted Love e ha regalato al "nostro" Lucio Corsi un più che dignitoso quinto posto. La finale del concorso canoro si è svolta a Basilea, in Svizzera, e per l'occasione sul palco si è unita al duo di presentatrici anche Michelle Hunziker, che durante la serata ha dialogato coi concorrenti, annunciato esibizioni e, in generale, è stata una presenza fissa della serata, sfoggiando un inglese estremamente fluente. Ma Michelle Hunziker ha voluto anche sottolineare in più di un'occasione la sua vicinanza all'Italia. Lo ha fatto quasi si è avvicinata al tavolo di Lucio Corsi poco prima delle classifiche, prendentando l'Italia come "il paese in cui vivo" e lo ha fatto anche con un omaggio molto più sentito che, però, non è andato in onda.

Come si legge su Libero, infatti, Michelle Hunziker ha voluto offrire un'ode al suo paese d'adozione nel momento in cui la Rai ha deciso di andare in pubblicità. Tutto è iniziato quando Sandra Studer, una delle due presentatrici che hanno tenuto il palco durante le semifinali a cui la Hunziker non ha potuto partecipare per impegni precedenti, ha iniziato a cantare Canzone per te, il brano con cui si era esibita nell'edizione dell'Eurovision del 1991. La finale dell'Eurovision, dunque, è partita subito con una dichiarazione d'amore nei confronti del Bel Paese. A quel punto, quindi, anche Michelle Hunziker si è sentita quasi in dovere di dimostrare il proprio amore. "Sei stata bravissima" ha detto la Hunziker alla collega, "sarebbe anche il mio sogno di esibirmi su un palco come questo." Sandra Studer ha accolto il complimento e poi ha scherzato asserendo: "Guarda, è molto semplice. Basta che ti strappi il vestito e l'esibizione più bella della tua vita avrà inizio." Così, mentre il primo canale della Rai sceglie di andare in pubblicità, la presentatrice nostrana ha scelto di improvvisare quella che forse è la canzone più famosa dell'intero repertorio della musica italiana: Volare (Nel blu dipinto di blu). Con questo brano, Domenico Modugno si era esibito sul palco dell'Eurovision nel lontano 1958, quando la kermesse canora era stata ospitata dai Paesi Bassi. Grazie a questa canzone, Domenico Modugno si classificò terzo all'Eurovision e vinse due Grammy nel 1959 come Canzone dell'anno e Disco dell'anno.

Purtroppo però, come si diceva qualche riga più su, l'esibizione della Hunziker non è stata vista da nessuno dei milioni di spettatori collegati a causa della pubblicità. C'è da dire che questo imprevisto non è imputabile solamente alla Rai. In quel momento, infatti, era previsto una sorta di blocco pubblicitario obbligato per tutte le emittenti televisive collegate. Fortunatamente, però, l'esibizione della Hunziker è stata "salvata" dai social.

Perchè se è vero che quasi nessuno è riuscito a sentirla cantare in diretta il brano tanto amato dagli italiani, è anche vero che lo spezzone è apparso velocemente sui vari canali social, "vendicando" quindi l'esibizione della Hunziker.