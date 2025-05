Eurovision, fischi nell'arena per la cantante israeliana e scontri all'esterno tra pro Pal e polizia

Ascolta ora 00:00 00:00

La finale dell'Eurovision di Basilea si è aperta in modo scintillante con la parata dei 26 cantanti in gara che hanno sfilato con le loro bandiere di origine, ma non solo. Gabry Ponte, infatti, benché italianissimo, partecipa all'Eurovision sotto le insegne di San Marino ed è con quella bandiera che si è presentato sul palco. Tuttavia, non ha tradito il Tricolore, la sua bandiera, perché l'ha letteralmente indossata: pantaloni rossi, maglia bianca e giacca verde. Per la finale si è unita al gruppo di presentatrici anche Michelle Hunziker, molto amata anche in Svizzera, che ha iniziato la serata salutando " tutti gli italiani nel mondo ".

Molte polemiche ha suscitato la partecipazione di Israele. La cantante Yuval Raphael, che porta lle insegne dello Stato Ebraico, è stata fischiata a più riprese anche nel corso della finale dopo essere stata contestata durante la semifinale.

Ma mentre lei si esibiva sul palco tra le contestazioni, accuratamente depotenziate dalla regia dell'Eurovision in modo tale che da casa non si potessero sentire, nelle strade di Basilea si sono registrati brevi scontri tra la polizia e i: l'Afp ha riferito che diverse centinaia di manifestanti si sono radunati nel centro della città per contestare la partecipazione di Israele ma sono stati rapidamente dispersi.

Articolo in aggiornamento