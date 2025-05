Chi è JJ, il vincitore dell'Eurovision 2025 per l'Austria

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi è JJ? Questa è la domanda che in molti si sono posti dopo l’esito dell’Eurovision Song Contest 2025. L’artista austriaco – all’anagrafe Johannes Pietsch – si è aggiudicato la vittoria con la sua ballata “Wasted Love”. L’Austria ha dunque trionfato per la terza volta alla kermesse canora dopo Udo Jürgens nel 1966 e Conchita Wurst nel 2014.

Chi è JJ

Nato a Vienna il 29 aprile del 2001 da padre austriaco e madre filippina, JJ ha trascorso l'infanzia a Dubai prima di tornare in Austria a 15 anni. Sin da giovanissimo ha coltivato la passione per la musica e ha partecipato a diversi programmi televisivi: tra gli altri il talent show “The Voice UK” nel 2020 e “Starmania” in Austria nel 2021, dove è arrivato in finale.

JJ è un controtenore e attualmente si esibisce all'Opera di Stato di Vienna e prosegue gli studi presso l'Università Privata di Musica e Arte di Vienna (MUK). Nella sua musica, fonde pop e opera, come dimostrato in “Wasted Love”, brano scritto in collaborazione con Teodora Špirić (Teya) e Thomas Thurner. La canzone parla dell’amore non corrisposto attraverso la metafora del mare, simbolo di disperazione e abbandono.

Una performance intensa in cui la sua interpretazione vocale ha brillato, convincendo le giurie nazionali e i telespettatori a consegnargli il premio finale.

JJ è anche un punto di riferimento della comunità Lgbt. L’artista è infatti noto anche per il suo impegno nella rappresentazione della comunità queer e non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale.