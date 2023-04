Fabrizio Corona entra in politica: candidato al Consiglio Comunale di Catania

Fabrizio Corona entra in politica. E lo fa candidandosi al Consiglio Comunale della città di Catania dove a maggio si terranno le elezioni. Ieri l'ex agente dei paparazzi, nato e cresciuto a Catania, ha raggiunto il leader del Movimento popolare catanese e candidato sindaco Giuseppe Lipera per presentare ufficialmente anche la candidatura. È stata infatti la lista Movimento popolare catanese a fargli la proposta, poi accettata.

L'assessorato ai Servizi sociali

" Conosco la storia dell'avvocato Lipera ed è per questo che sono qui. Io sono nato e cresciuto a Catania. Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia. Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po' presto: ne ho 49 ", ha dichiarato Corona. Che ha poi precisato che per lui non esistono i partiti per come li conosciamo, " esistono destra, sinistra e centro, non esistono i partiti ", ha dichiarato. Poi ha duramente criticato il Movimento 5Stelle: " Abbiamo visto come tantissimi incapaci e inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo. Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio dell'ex deputato Di Maio, che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua ".

Ma cosa avrebbe in mente Fabrizio Corona per Catania? La città deve essere pulita, e riorganizzata. Bisogna pensare al turismo, non abbastanza sviluppato. " Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A. La politica ormai occupa posti per interesse. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente? ", ha aggiunto. Il candidato sindaco Giuseppe Lipera avrebbe pensato all'assessorato ai Servizi sociali per Corona. Il leader del Movimento popolare catanese ha affermato di considerare il fotoreporter una persona dalle capacità geniali, e una vittima del sistema giudiziario italiano. " L'ho seguito da lontano da sempre e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l'assessore ai Servizi sociali ", ha dichiarato.

Da parte di Corona c'è la voglia di mettersi a disposizione, e di fare qualcosa di giusto e concreto per la comunità. " Se posso essere d'aiuto nel sostenere una persona per bene a fare delle belle cose, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e serietà ", ha affermato.

I candidati alle elezioni comunali

Le elezioni comunali, come abbiamo detto, si terranno a maggio e, per il momento, gli schieramenti e i rappresentanti non sono ancora del tutto chiari. Il Movimento popolare catanese, gruppo con cui si candida Corona, è una lista civica indipendente.

Il centrodestra non ha ancora espresso un candidato definitivo. Si parla dell'ex assessore allo Sport Sergio Parisi, di Valeria Sudano della Lega e Ruggero Razza, proposto da FdI. Mentre il fronte formato da Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde e Sinistra Italiana ha scelto Maurizio Caserta.

Confusione nel terzo polo, Azione e Italia Viva hanno proposto Lanfranco Zappalà, ma Carlo Calenda avrebbe posto il veto.