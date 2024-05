Fabrizio Corona padre per la seconda volta. Sara Barbieri è incinta: "Sogno una bimba"

Fabrizio Corona sta per diventare nuovamente padre. Dopo Carlos Maria, il figlio nato dalla relazione con Nina Moric, l'ex re dei paparazzi è pronto ad accogliere un altro bambino. La fidanzata Sara Barbieri è in attesa. L'annuncio è arrivato attraverso le pagine del settimanale Chi, che ha raccolto le confidenze di Corona, felice per la gravidanza della giovane compagna: "Divento papà a cinquant'anni e sono felicissimo. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l'ho già comunicato a mio figlio Carlos ed è felicissimo. L'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro".

La relazione tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri dura da circa tre anni. I due si sono conosciuti attraverso i social network e dopo il primo incontro, avvenuto a settembre 2021, la modella e Corona hanno bruciato le tappe andando a vivere insieme. La relazione è proseguita tra alti e bassi e pochi mesi fa, a causa di una crisi, sembrava che la storia fosse arrivata al capolinea, ma la verità è che i due stavano pianificando di allargare la famiglia. "È da un anno che io e Sara pensiamo a un figlio. Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme", ha raccontato alla rivista Chi Fabrizio Corona, dicendosi felice dell'arrivo di un altro figlio.

La coppia ha vissuto una recente crisi superata però grazie a un chiarimento: "A dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo, ma poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti". La relazione è ripresa su nuove basi e con nuovi progetti. Oltre al figlio in arrivo - che Corona spera sia femmina - Sara e Fabrizio pensano anche alle nozze, che non sono però una priorità: "A settembre festeggeremo tre anni di fidanzamento, ci penseremo. In questo momento dobbiamo pianificare la nostra vita da genitori". Mentre Corona e la fidanzata festeggiano la gravidanza, la famiglia Barbieri prende tempo. Da tempo si vocifera che i genitori della modella, che ha 24 anni (ventisei in meno di Corona), non abbiano mai approvato la relazione, ma l'ex re dei paparazzi assicura: "Hanno bisogno di tempo, è normale che abbiano dei pensieri".

La coppia ha dunque accantonato, per il momento, il sogno di trasferirsi negli Stati Uniti. Subito dopo essere uscito dal carcere l'ex re dei paparazzi aveva espresso il desiderio di andare a vivere a Miami per ricominciare, ma il figlio - che arriverà nel 2025 - ha modificato i piani della coppia.

"Fabrizio sta cercando divita", assicura chi gli sta vicino.