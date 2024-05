Fabrizio Corona attacca la Lucarelli: "Finti giornalisti influencer che scrivono libri per raccattare due soldi"

Che non corra buon sangue tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli è cosa nota. Da anni i due si punzecchiano a distanza con accuse reciproche, frecciatine e persino querele finite in tribunale. Negli ultimi tempi, complici i rispettivi impegni professionali, Corona e la Lucarelli sembravano essersi dimenticati l'uno dell'altra, ma nelle scorse ore l'ex re dei paparazzi è tornato a pungolare Selvaggia pubblicamente attraverso la pagina social della sua rivista Dillinger, sancendo la fine di una tregua apparente.

Fabrizio Corona ha colto l'occasione per tornare a criticare la penna de Il Fatto quotidiano parlando dei recenti guai di Fedez. Corona sostiene di essere stato il primo a sapere come sono andate davvero le cose tra il rapper e Iovino prima e dopo l'aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso. Per il pestaggio del personal trainer dei vip Federico Lucia è indagato dalla procura di Milano e Fabrizio Corona sembra saperne molto dell'intera vicenda, che vedrebbe coinvolti alcuni ultras del Milano e persino la modella Ludovica Di Gresy. A margine delle nuove rivelazioni su Fedez, Corona ha tirato in ballo anche Selvaggia Lucarelli.

Senza mai nominarla, l'ex re dei paparazzi si è riferito a lei e al suo ultimo libro - Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez - per lanciarle una sonora stoccata. "Di solito, a differenza di tutti gli altri siti giornalistici, anche quelli più importanti, le verità sui casi di cronaca e attualità che succedono in Italia sono sempre esclusiva di questo giornale", ha scritto su Instagram Corona, vantandosi dell'operato della sua rivista e aggiungendo: "Il mio giornale, perché io, prima di tutti gli altri, so le cose, perché passano tutti da me". Poi la critica alla Lucarelli: "Per non parlare della differenza rispetto ai poveri finti giornalisti influencer costretti a fare libri con gossip di famiglia da due lire per raccattare un po’ di soldi".

Le parole di Corona saranno arrivate sicuramente a destinazione, ma al momento la giudice di Ballando con le stelle non si è pronunciata. Ma una replica al vetriolo potrebbe arrivare presto e sempre attraverso i social network, dove entrambi hanno il loro pubblico e seguito. L'ultima volta che i due si erano scontrati apertamente risale al 2023, quando la Lucarelli criticò apertamente la collaborazione tra Massimo Giletti e Corona.

Anche in quell'occasione volarono sfottò e parole pungenti, ma poi tra i due sembrava essersi aperta una fase di tregua che, a quanto pare, è durata poco.