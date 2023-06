"Viola il diritto d'autore". Ma la canzone è sua: la disavventura di Vasco su Facebook

A tutti coloro che usano i social network è capitato, almeno una volta, di finire nel mirino degli amministratori per avere violato le norme della piattaforma con la conseguente cancellazione dei contenuti incriminati. È capitato anche a Vasco Rossi ma nel suo caso l'episodio sa di beffa surreale. Già, perché il rocker di Zocca è stato punito da Facebook per violazione dei diritti d'autore per avere condiviso sulla sua pagina persona un video con una sua canzone. E la reazione dell'artista è stata epica.

Contrariamente a Instagram, Facebook sembra essere lo spazio preferito da Vasco Rossi dove condividere foto e video con i follower. Il cantante è molto attivo sulla piattaforma ideata da Mark Zuckerberg e negli ultimi giorni ha postato diversi contenuti, in particolare video, sui suoi concerti in giro per l'Italia. L'ultimo filmato, però, lo ha fatto finire nel mirino della censura di Facebook.

Vasco, cosa è successo su Facebook

Il cantautore aveva condiviso un servizio andato in onda al Tg2 sul suo concerto a Salerno con in sottofondo il suo brano "Dillo alla luna", ma poco dopo la pubblicazione il video è stato rimosso dagli amministratori. "Violazione dei diritti d'aurore", è stata la motivazione della cancellazione del video. Peccato che l'autore della canzone del video fosse lui. I suoi follower non si sono accorti di nulla, ma Vasco ha voluto raccontare l'episodio con un post Facebook, nel quale si è ironicamente sfogato.