"Slurp". Vasco commenta Victoria dei Maneskin e il web insorge

Una cornice di margherite, la pelle bianca, un costume dalle tinte cromatiche brasiliane, il tatuaggio di uno scorpione messo in mostra, una posa hot: questo il ritratto delle foto postate qualche giorno fa da Victoria dei Maneskin sul suo profilo Instagram, durante la sua vacanza a Formentera con un gruppo di amici, a cui si sono uniti anche Thomas Raggi, Ethan Torchio e la fidanzata di quest’ultimo.

Uno scatto che non poteva non passare sotto il rullo polemizzante degli spettatori social; alimentato anche dalla condivisone della foto sul profilo di “Dagocafonal”, sotto il cui post sono volate bufere di commenti negativi sul suo aspetto fisico, e non solo: “Però adesso che ha successo un ritocchino se lo potrebbe permettere”. “Più scema di una bottiglia sull’Appia”. “Se una non sa suonare meglio fare altro giustamente…”.

Critiche su critiche, seguite, però, da un apprezzamento che ha ben presto spostato l’attenzione dei follower dal biancore di Victoria alla stranezza inopportuna di quel commento: "Slurp", è con questa parola che il cantante Vasco Rossi, (in questi giorni in concerto a Palermo) ha deciso di mostrare il suo apprezzamento sotto la ricondivisione della foto da parte di Dagospia. Una battuta che non è piaciuta vista la differenza d’età tra i due musicisti.

Le critiche al commento

Creare scandalo è sempre stata un’innata abilità di Vasco, che, nato rocker, ha fatto della provocazione e della dissolutezza uno stile di vita. E anche questa volta, sfidando le consuete buone maniere che vietano ai settantenni commenti alla vista di giovani donne, ha, ancora una volta, destato scalpore, rimanendo vittima di aspri attacchi da parte dei paladini della morale: “Hai 71 anni, non ti vergogni?". “è finito il tempo delle mele”. “questo commento è la prova del perché non ti ho mai ascoltato di mia volontà…mai piaciuto”.

Per molti dunque per l’artista è stata una vera e propria “caduta di stile”, ma non è mancata la difesa dei fan più fedeli: “Non è sua nipote…quanti bacchettoni”. “lui è ironico e sarcastico, non ha bisogno di una foto, slurp altre 1000 volte”.

La nuova fiamma di Victoria

Proprio durante questa vacanza a Formentera, che i membri dei Maneskin si sono concessi dopo il sold-out a Barcellona, la bassista dei Maneskin, è stata paparazzata dal settimanale “Chi” mentre bacia una ragazza su uno yacht. La donna tra le sue braccia è Luna, una modella di origini brasiliane e olandesi, nonché sua nuova fidanzata; per la loro unione, dunque, questi gironi di relax hanno rappresentato una vera e propria ufficializzazione.