Fan in allarme per le immagini di Shade in un letto d'ospedale e attaccato all'ossigeno: come sta il rapper

Le immagini del ricovero in ospedale e della maschera d'ossigeno indossata durante le cure hanno fatto il giro del web, mettendo in allarme i suoi numerosi fan: è lo stesso Shade a spiegare i problemi di salute che lo hanno costretto a rivolgersi al pronto soccorso e a sparire per qualche giorno dalle sue pagine social.

Il rapper 37enne ha raccontato delle difficoltà respiratorie patite a causa di una grave infezione ai polmoni, anticipando ai suoi followers che ci sarà bisogno di tempo per recuperare appieno. Dopo l'ingresso in pronto soccorso, avvenuto lo scorso 18 aprile, l'artista è stato trasferito in un reparto specializzato per questo genere di patologie e dovrà affrontare un lungo percorso prima di tornare perfettamente in forma.

Viste le notizie allarmistiche circolate in rete in cui si parlava dei suoi problemi di salute, e data la preoccupazione insorta tra i fan, Shade ha deciso nelle scorse ore di pubblicare un video per spiegare più nel dettaglio la situazione, documentando le varie fasi dal primo ricovero in ospedale fino al trasferimento nel reparto di pneumologia.

"Eccomi qui, sono ancora vivo nonostante i titoloni" , esordisce nella sua Storia Instagram il rapper, in un video in cui indossa un sondino nasale. "Vi spiego che cosa mi è successo" , prosegue il 37enne, mostrando delle immagini in cui risultano evidenti le differenze tra dei pomoni "sani" e i risultati delle radiografie da lui effettuate in ospedale. "Quelli che vedete in basso sono i miei polmoni. Bello quello sinistro, sembra che qualcuno ci abbia infilato dentro la sua sbobba" , ironizza il cantante.

"Per colpa di questa infezione mercoledì ho smesso di respirare e sono finito al pronto soccorso" , racconta ancora, mostrando nel video qualche immagine ripresa in occasione del ricovero in ospedale. Le prime cure hanno portato a dei risultati, spiega ancora Shade, ma le sue condizioni sono risultate preoccupanti, per cui il personale medico del nosocomio ha deciso di trasferirlo in un reparto specializzato per combattere l'infezione. "Vi dirò, ho dormito in hotel peggiori" , scherza il rapper, mostrando altre immagini col sondino nasale e il saturimetro. "A dirla tutta respiro ancora di m**da. Ho dovuto fare un tampone nell'entrata di servizio, e se una volta in bagno ci portavo le bambole, adesso ci porto le bombole" , ironizza ancora, mostrando la bombola di ossigeno a cui è attaccato per supportare la sua respirazione, "per tutte le influencer: questa è la mia morning routine".

Nonostante le cure, i problemi di salute non sono ancora risolti, e le giornate proseguono tra alti e bassi: "La cosa andrà per le lunghe" , anticipa Shade ai

"non è una passeggiata ma c'è sicuramente di peggio"

"Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana"

suoi fan in conclusione,, ironizza prima di chiudere il video.