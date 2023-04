Il gossip su Sangiovanni, poi l'ira di Giulia Stabile: ecco la verità

La storia d’amore tra la ballerina professionista ed ex allieva di Amici, Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni è sempre sotto gli occhi dei riflettori; d’altronde, la loro è una storia che è nata davanti alle telecamere, proprio all’interno del talent di Maria De Filippi. Ad oggi, la loro relazione resiste e i due stanno insieme da circa due anni. Purtroppo, però, basta davvero poco per alimentare il gossip, nonostante la coppia sia sempre più riservata. Proprio recentemente, infatti, sta circolando una voce sulla loro presunta rottura che ha mandato su tutte le furie Giulia.

L’accaduto

A fare preoccupare i fan dell’amatissima coppia, sarebbe stata non soltanto l’assenza social di Giulia e Sangiovanni che non si mostrano insieme da parecchie settimane, ma anche un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, secondo la quale la coppia avrebbe smesso di vedersi. “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop”, ha scritto di recente su Instagram la Marzano. L’ipotesi, inoltre, sarebbe stata avvalorata anche dall’atteggiamento della ballerina che, fino ad ora, contrariamente da quanto fatto in passato, non ha parlato della sua vita privata, né tanto meno ha dato spiegazioni ai fan.

La rabbia di Giulia

La ballerina di Amici, però, dopo avere pubblicato sul suo profilo TikTok un video in cui balla sulle note della nuova canzone di Elettra Lamborghini e Boro Boro, Delincuente, e, dopo essere stata invasa da commenti di utenti curiosi di sapere se la storia con Sangiovanni fosse giunta o meno al capolinea, ha sbottato sui social, decidendo così di rompere il silenzio. “È ancora fidanzata con Sangio?”, ha chiesto un utente. È a questo punto che la Stabile ha risposto molto piccata, invitando tutti coloro che seguono la coppia a non interessarsi della loro vita privata: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Certamente una risposta molto dura da parte della ballerina italo-catalana che denota il suo fastidio dinanzi alle continue fake news che finiscono, inevitabilmente, per fare stare male la coppia.

La storia d’amore

La ballerina e il cantante si sono conosciuti durante i casting di Amici 20, costruendo un legame molto forte all’interno della scuola. Entrambi hanno delle vite piene di impegni lavorativi: lei, infatti, è sempre all’interno della scuola di Amici in cui ricopre il ruolo di ballerina professionista; lui, invece, al momento è impegnato nella stesura di un nuovo album. Inoltre, Sangiovanni è spesso in giro con i suoi tour e a questo proposito, Giulia aveva raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo come i due gestissero la relazione a distanza: “Siamo entrambi fieri uno dell’altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza”.