La fede, la foto e la reazione di Belen: cosa c'è tra Marcuzzi e De Martino?

Riavvolgiamo il nastro per qualche momento. Era il 2020 e nell'Italia che si risvegliava dal primo lockdown il gossip sulla possibile tresca primaverile tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi agitava le calde giornate sotto gli ombrelloni. Voci di corridoio raccontavano che sarebbe stato proprio questo flirt a far saltare la seconda reunion del conduttore di Rai Due con Belen Rodriguez. Mai nessuna conferma è arrivata in merito, anche se le voci non si sono mai fermate e il tutto è semplicemente andato scemando, lasciando il dubbio in sospeso. Sono passati tre anni da quell'estate e questa nuova stagione sembra presentare un reframe, ma con qualche dettaglio in più che, secondo gli esperti, porterebbe conferme alle voci che girano dal 2020, con un inaspettato ritorno di fiamma.

La showgirl argentina e suo marito, che sono ormai arrivati alla terza ripresa del loro matrimonio, hanno da poco concluso una vacanza in barca all'isola di Ponza. Foto di famiglia, video, sorrisi e tutto ciò che può dare l'idea di una famiglia felice è stato condiviso sui social. I due, poi, sono tornati sulla terraferma e da quel momento qualcosa è cambiato. La fede, che durante le vacanze era rigorosamente al dito dell'ex ballerino, durante la presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta a Napoli lo scorso 7 luglio non c'era più. E sarebbe un indizio molto debole se non ci fosse un altro elemento, quello cruciale, a far parlare rotocalchi e lingue ben informate. Infatti, proprio durante quell'evento, Marcuzzi e De Martino erano seduti l'uno di fianco al'altra.