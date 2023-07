La fede (che non c'è più) e la Marcuzzi: Belen e Stefano di nuovo in crisi?

C'è aria di crisi in casa De Martino - Rodriguez. Tutta colpa della serata di presentazione dei palinsesti Rai, svoltasi a Napoli alcuni giorni fa, dove Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono apparsi più affiatati che mai. I due conduttori, volti di punta della stagione televisiva autunnale di Rai Due, erano seduti fianco a fianco in platea durante la presentazione e il gossip è letteralmente decollato.

La fede scomparsa

Gli indizi, che fanno presupporre che tra Belen e Stefano tiri una brutta aria, sono diversi. Il primo, il più evidente e chiacchierato, è la sparizione della fede nuziale dall'anulare del conduttore. Sul tappeto blu della serata di Napoli De Martino si è presentato senza il pegno d'amore della sua Belen e questo ha destato più di un sospetto tra i fan. Eppure, pochi giorni fa quando la coppia si è concessa una fuga romantica a bordo dell'imbarcazione Santiago tra le isole Pontine, l'anello spiccava sulla mano sinistra del napoletano. Anello sparito come per magia durante la presentazione dei Palinsesti Rai.

La vicinanza con Alessia Marcuzzi

Ad alimentare le voci di crisi ci si è messo anche il destino. Durante la serata Rai a Napoli Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi erano seduti l'uno al fianco dell'altra. La loro vicinanza ha così riacceso il gossip esploso nel 2020, quando Dagospia spifferò di un flirt tra loro che mise in crisi i rispettivi matrimoni. Si dice che tra Belen e Alessia non sia più corso buon sangue da quel momento; quindi, è lecito pensare che la showgirl argentina non abbia preso bene il fatto che Stefano e la Marcuzzi fossero così vicini e in confidenza sia in platea sia sul palco dell'evento.

La foto rimossa dal web

A completare il quadro della crisi ci sarebbe una foto scomparsa dalla pagina Instagram di Belen, che la immortalava insieme al marito. Il selfie, scattato durante il recente weekend in barca, sarebbe stato rimosso dalla popolare piattaforma social il giorno successivo alla serata di presentazione dei palinsesti Rai, alimentando di fatto le voci su una presunta crisi. L'ennesima dopo l'inizio della loro storia d'amore. Al momento, però, i diretti interessati tacciono. Stefano De Martino è volato a Londra insieme al figlio Santiago, mentre Belen Rodriguez è sparita dai radar dei social network.