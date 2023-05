Federica Pellegrini, sesso a Pechino Express? Il marito: "A Verona come in Cambogia..."

L'avventura di Pechino Express è terminata con la vittoria di Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ma da ore si fa un gran parlare di quello che è successo a telecamere spente. Molti screzi tra alcune coppie, amicizie nate tra una tappa e l'altra e persino sesso consumato al riparo da occhi indiscreti. È quello che ha lasciato intendere Matteo Giunta, ex allenatore e marito di Federica Pellegrini, durante una delle interviste rilasciate dopo la fine del programma. Del resto, i due nuotatori sono freschi di matrimonio e l'avventura tra India e Cambogia è stata una sorta di viaggio di nozze per loro. Così, alla domanda piccante di Vanity Fair (" Avete consumato il matrimonio a Pechino Express? "), Giunta ha risposto limpido: " Diciamo che per noi è stata una luna di miele ".

Le parole di Matteo Giunta

I Novelli sposi - o Sposelli come li hanno ribattezzati i vincitori Bastianich e Belfiore - sono arrivati secondi nel reality game di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. La delusione per la mancata vittoria finale è stata tanta per la coppia, ma la Divina ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. " Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere tutto il programma e non venire eliminati ", ha detto Federica Pellegrini alla rivista Vanity Fair.

A Matteo Giunta invece è toccato rispondere alle domande più pungenti e piccanti e messo alle strette dall'intervistatore sul sesso consumato a Pechino Express, il 41ennne ha provato a rimanere sul vago. " C'è chi consuma e chi no, non è necessario. In generale anche quell'aspetto fisico è importante ", ha replicato lo sportivo, cercando di mantenersi alla larga dalla risposta secca, ma poi ha lasciato intendere che rimanere distante fisicamente dalla moglie non era possibile neppure in un reality: "Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia... la lascio così, sul vago ".

Federica Pellegrini, i figli e il futuro